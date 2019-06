Carlotta Mantovan beccata al parco in dolce compagnia: indossa l’anello, di nuovo felice dopo Frizzi – Foto

Carlotta Mantovan è stata beccata dai paparazzi di Oggi in dolce compagnia. La vedova di Frizzi ricomincia a vivere partendo dal suo amore

Il settimanale Oggi, la vedova dell’indimenticabile conduttore Fabrizio Frizzi, finalmente torna a sorridere. I paparazzi l’hanno beccata al parco mentre si diverte con la persona più importante della sua vita.

Carlotta Mantovan, beccata da Oggi al parco

La vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan non è più triste. La mancanza di Fabrizio Frizzi continua a farsi sentire, ma non è più diverte con la sua bambina Stella. Carlotta, in tenuta sportiva, la prende per mano. Poi la spinge sull’altalena e infine giocano a nascondino: un bellissimo rapporto madre e figlia.

Nelle foto esclusive del settimanale Oggi, mamma e figlia giocano in un parco di Roma. La bambina, 6 anni compiuti il 3 maggio, somiglia sempre più al papà. Stella, come ha raccontato nella prima intervista ad un anno dalla morte del conduttore, è diventata il suo tutto:

«La mia vita è Stella. Tutto il resto è importante, mi aiuta. Ma mia figlia è mia figlia».

La Mantovan ha anche racconto:

«Ho un fortissimo istinto materno e ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. I miei genitori ogni tanto vengono da Mestre a trovarci e mi danno una mano. Quando alzo la bandierina e chiedo aiuto, loro ci sono».

Carlotta non toglie mai la fede

Un altro particolare che non sfugge dalle foto catturate da Oggi è che Carlotta indossa sempre la fede. La Mantovan, lavorativamente, è impegnata fino al 29 giugno con il quotidiano Tutta salute su Rai 3 al fianco di Michele Mirabella. Per chi non lo sapesse, Carlotta cura il prezioso spazio Facciamo chiarezza, dedicato a sfatare i falsi miti sul benessere.

Dal 1° luglio e per tutta l’estate sarà poi ancora in video con il meglio del programma. Intanto il tempo libero è dedicato anche ai suoi amici migliori, i cavalli Luxette e Bonus. Quella fede al dito è sicuramente un modo per tenere ancora legato a sé Fabrizio, aldilà del tempo, dello spazio e dell’ingiusto destino.