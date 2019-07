Carlotta Mantovan ‘Fabrizio l’ho visto lì’: il commovente messaggio sui social colpisce i fan

Carlotta Mantovan, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, ha cercato di riprendere in mano la sua vita ma una perdita non si cancella da un giorno all’altro

La vedova di Fabrizio Frizzi ha sui social un grande seguito ed è per questo che ogni sua frase, ogni suo gesto viene apprezzato e commentato. Se da un lato questo è positivo per la sua immagine e il suo lavoro, dall’altra il ricordo costante – da parte dei suoi ammiratori- può essere davvero estenuante.

Carlotta Mantovan, il messaggio per Frizzi: ‘Adesso è lì in mezzo’

Carlotta Mantovan ha tantissimi fan che la seguono con affetto, non solo perché in lei si rivede l’indimenticabile ricordo di Fabrizio Frizzi, ma anche perché è una persona molto educata, riservata e che difficilmente mette il suo dolore in mostra. Sarebbe stato facile farsi vedere di più dopo una così forte perdita. Ma lei non ama spettacolarizzare le sue lacrime e ha scelto di condividerle con pochi intimi.

Il motore della sua vita, adesso che Frizzi non c’è più, è la piccola Stella. A lei, Carlotta cerca di trasmettere le sue passioni, quella per la natura e per il mondo animale, in particolare i cavalli.

Carlotta e le foto naturalistiche

Spesso la Mantovan condivide su instagram foto di ambienti naturalistici che frequenta abitualmente. Carlotta si rilassa nell’ammirare i colori che solo la natura sa regalare, quelle tonalità intense e allo stesso tempo sfumate dl tempo atmosferico, dalle ombre e della mutevole luce.

Uno dei suoi follower, nell’ammirare quel cielo così azzurro condiviso qualche giorno fa, non ha potuto fare e meno di sottolineare che forse, è proprio lì che Fabrizio adesso si trovi e guardi le sue due donne.

Non possiamo sapere se è così ma è bello immaginare il presentatore in veste di angelo che protegge la sua bambina e la donna che ha amato fino all’ultimo giorno di vita.