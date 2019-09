Carlotta Mantovan tra le braccia di una persona speciale, la romantica dedica sui social dopo Frizzi

Carlotta Mantovan, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, ha cercato di non perdere la speranza ed è riuscita a riprendersi la vita dopo il grave lutto

La bellissima vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, ha affrontato il dolore per la perdita del marito in modo assai privato. Non ha mai spettacolarizzato le sue lacrime e ha portato rispetto all’uomo e al marito che ha avuto per anni accanto (troppo pochi purtroppo).

Fabrizio Frizzi, dopo il lutto Carlotta Mantovan allarga la famiglia

Carlotta Mantovan ha vissuto il dolore per la scomparsa di Fabrizio Frizzi nel suo privato. La persone che l’ha aiutata a superare il tutto è sicuramente sua figlia Stella Frizzi. Con la sua nascita, il conduttore sembrava aver trovato nuova linfa vitale ma purtroppo non ha potuto godersi a lungo la sua piccolina che adesso sembra somigliare sempre più a lui.

Intanto però, un’altra persona ha fatto ingresso nella sua vita in maniera più viva e presente. Una persona che è riuscita a far spuntare sul volto rigato dalle lacrime quel sorriso perso e spento dalla vita: Antonella Clerici.

Antonella con Carlotta nella natura

L’ex conduttrice de La Prova del cuoco, ormai senza impegni imminenti in Rai, ha più tempo da dedicare agli amici e alla natura. Antonella è da sempre stata una grande amica di Fabrizio Frizzi, pertanto anche di Carlotta. Ma da quando il conduttore, a seguito della grave malattia, ha lasciato questo mondo, lei è diventate parte integrante della famiglia Mantovan Frizzi.

Adesso Antonella e Carlotta cercano di passare insieme il tempo libero, il più possibile. Hanno in comune molte cose, come la passione per i cavalli. Anche Maelle, la figlia della Clerici è letteralmente innamorata di questi animali nobili e dolci.

Nella foto che Antonella ha voluto condividere con i suoi fan vediamo un sorriso splendente sul volto di Carlotta, lo stesso che esibiva con Frizzi e sicuramente il conduttore, se la sta osservando, è orgoglioso della sua nuova rinascita e dell’amicizia sincera dimostrata da Antonella.