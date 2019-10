Carlotta Mantovan innamorata, dopo Frizzi la foto con il compagno speciale: ‘Unico e solo’

Carlotta Mantovan torna sui social con un post che lascia di stucco i suoi fan. Dopo la morte di Frizzi, ritrova il sorriso con il suo unico amore

Fabrizio Frizzi ci ha lasciato troppo presto. Il conduttore purtroppo era gravemente malato. L’amore di sua moglie, Carlotta Mantovan, dell’ex Rita Dalla Chiesa, della figlia e dei fan non è bastato a salvarlo.

Carlotta Mantovan, dopo Frizzi di nuovo innamorata della vita

La conduttrice ha ritrovato finalmente la spensieratezza di un tempo, quella leggerezza che aveva quando era accanto a Fabrizio Frizzi. Carlotta Mantovan era innamoratissima della sua vita con il presentatore e della piccolina arrivata proprio dopo pochi anni di matrimonio. Stella Frizzi continua a crescere e per alcuni fan è proprio tale e quale a papà.

Frizzi, così, continua a vivere nel ricordo di Carlotta e nel sangue della sua bellissima Stella. La giornalista televisiva ha dimostrato di avere una grande forza interiore riprendendo di nuovo la vita che il destino ha tentato di strapparle o renderle più difficile.

Carlotta ritorna a sorridere innamorata del suo adorabile cavallo

Sicuramente ciò che le ha dato grande forza è il sostegno della sua famiglia, dei fan di Frizzi che non hanno mai smesso di ricordarlo, soprattutto sui social, ma anche gli amici più veri, come Antonella Clerici che non l’ha mai lasciata sola nel suo dolore.

Ma una passione l’ha salvata dal baratro della tristezza, quella per i cavalli. Carlotta è ripartita dalla natura, dai cavalli (passione che condivideva con il marito) che lei considera compagni di vita. In particolare uno, quello ritratto nel selfie insieme a lei. La Mantovan dimostra di avere un cuore grande e pure, un legame con la natura profondo che non tutti sono in grado di instaurare.

Sicuramente i fan di Carlotta e di Fabrizio saranno entusiasti di vedere la giornalista di nuovo col sorriso sulle labbra e piena di voglia di fare e ricominciare. Non vediamo l’ora che trovi anche un uomo che possa completare la parte mancante nella sua vita.