Carlotta Mantovan ha pubblicato un dolcissimo post sui social. Dopo Fabrizio Frizzi arriva lui a ridonarle il sorriso: ‘Sempre insieme’

Sono trascorsi quasi due anni dalla scomparsa dell’amatissimo conduttore romano, Fabrizio Frizzi.

Un lutto devastante per la sua famiglia creata con l’amore di Carlotta Mantovan e la loro piccola Stella.

Per la Showgirl non è stato semplice affrontare un dolore tanto grande, ciò nonostante non si è mai arresa e lasciata abbattere, soprattutto per Stella che quest’anno compie 7 anni, e somiglia tanto al caro Fabrizio.

Dopo il dolore un nuovo membro della famiglia riaccende i loro sorrisi, la dolcissima dedica sui social commuove i fan. Scopriamo di più.

‘Amore Mio’ Carlotta Mantovan torna a sorridere insieme a Stella

Poche ore fa, la co-conduttrice di Portobello, ha pubblicato un dolcissimo post sui social che ha emozionato i fan su Intagram.

Mamma e figlia ritornano a sorridere, grazie all’affetto e l’amore di una nuova new entry in famiglia.

La loro felicità è immortalata in un dolcissimo scatto in tre sul suo profilo social che ha subito catturato l’attenzione dei suoi fan.

La dolcissima dedica sui social

Molto seguita sui Social Carlotta Mantovan ha pubblicato poche ore fa un nuovo post sui social, che la ritrae insieme a Stella e il loro piccolo amico peloso nero e riccioluto, di cui aveva annunciato l’arrivo diverse settimane fa, il quale ha saputo ridonare loro il sorriso e l’affetto.

Il tenerissimo scatto è accompagnato da una dolcissima dedica:

‘#quellocheconta #noi #amoremio #sempreinsieme’

Scrive la vedova di Fabrizio Frizzi. Un post con il quale ha emozionato i suoi fan, che come sempre le sono accanto, e la supportano con affetto e messaggi, augurando loro la felicità che meritano e un felice anno nuovo, senza mai dimenticare il grande conduttore:

‘Augurissimi di cuore a te e alla tua principessina sei una grande donna forza il tuo Fabrizio vi guarda dal cielo e vi protegge’

Ecco la foto pubblicata sui social poche ore fa: