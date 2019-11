Carlotta Mantovan dolci carezze con il suo amore, dopo Frizzi ritrova la felicità tra le mura domestiche – Foto

Carlotta Mantovan ritrova la felicità dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Lo scatto social emoziona i fan della conduttrice

Dopo aver perso il suo compagno di vita, l’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan è stata a lungo tempo in silenzio, tenendo come normale che sia riservato il suo profondo dolore e quello della sua famiglia, che ha purtroppo perso un grande uomo, un grande padre, un grande compagno, un figlio come pochi.

La giornalista, ciò nonostante non si è mai lasciata abbattere dalle avversità e ha sempre cercato di tenere per quanto la situazione fosse difficile, soprattutto per la loro piccola Stella, che crescendo somiglia sempre più al padre Fabrizio

Carlotta Mantovan il cambio drastico dopo il lutto

Nell’ultimo periodo pare che la modella stia cercando di voltare pagine, iniziando questo suo percorso, cambiando il suo look, abbandonando la folta e lunga chioma rossa per dare il benvenuto ad un caschetto sbarazzino.

Inoltre la vediamo, come rivelano gli obbiettivi dei paparazzi e il suo profilo social, sorridente in compagnia del suo dolcissimo cavallo, che ama alla follia in qualità di compagno di vita e avventure, e insieme a volti noti della tv come Carlo Conti chiamato da Stella ‘Babbo Conti’, così come faceva sua padre Fabrizio che in questo periodo soprattutto, insieme alla sua famiglia non l’hanno mai abbandonata.

E dopo il cambio look e i sorrisi con gli amici di sempre, ritrova la felicità, dolci carezze e baci tra le mura domestiche (l’articolo continua dopo la foto).

Carlotta Mantovan ritrova la felicità

La co-conduttrice di Portobello ha postato poche ore fa uno scatto che ha emozionato i fan. La modella veneziana appare sui social in compagnia del suo grande amore, la loro piccola Stella, nata nel 2013.

Mamma e figlia si lasciano andare a coccole e carezze sul divano di casa, un momento intimo e privato, che la giornalista ha voluto condividere con i followers.

Il tenerissimo selfie in bianco e nero mostra quel ‘legame indissolubile’, che nessuno potrà mai spezzare.

Lo scatto social emoziona i fan, i quali sempre molto affettuosi abbracciano, seppur virtualmente Carlotta e Stella, ricordando sempre l’amato conduttore che le ha lasciate troppo presto.