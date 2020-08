Carlotta Mantovan irriconoscibile: volto diverso, la vedova di Fabrizio Frizzi cambia look

La nota giornalista, vedova di Fabrizio Frizzi, si mostra davvero irriconoscibile sui social dopo aver cambiato look: ecco la foto che la ritrae totalmente diversa

Carlotta Mantovan è una bellissima donna, madre della piccola Stella, nata nel corso della relazione con il compianto conduttore della tv italiana, Fabrizio Frizzi.

La donna, dopo un periodo negativo della sua vita, è riuscita a risollevarsi, a sorridere alla vita e ad andare avanti a testa alta, complice anche un cambio look, che potrebbe segnare per lei un nuovi inizio.

Un nuovo inizio per Carlotta Mantovan

La Mantovan ha continuato a mostrarsi felice e spensierata a Stella e a dedicarsi ai suoi progetti televisivi. Il suo profilo Instagram è pieno di sue foto in cui si mostra solare come non faceva da tempo.

Merito di ciò sono sicuramente la piccola bambina e il lavoro in tv, che segue con costanza e dedizione. Al momento, però, il futuro televisivo della donna è incerto.

Come vi avevamo raccontato, infatti, Carlotta Mantovan avrebbe dovuto condurre la trasmissione Tutta Salute nella stagione 2020/2021, che probabilmente verrà sostituita da Elisir.

Adesso, però, la donna si gode le vacanze in compagnia della famiglia e si dedica un po’ a se stessa. Un momento di brio e adrenalina e la Mantovan pare abbia deciso di stravolgere il suo look!

Carlotta irriconoscibile su Instagram, la foto

Carlotta si mostra sui social come nessuno si sarebbe mai aspettato. Nei giorni scorsi, infatti, ha caricato un selfie nel quale si mostra in primo piano.

La donna sfoggia un taglio molto corto, un caschetto che le contorna il viso e che appare più schiarito rispetto al suo colore classico.

Il nuovo look ha stravolto i suoi lineamenti, ma la donna rimane comunque bellissima. Che dietro questo cambiamento vi sia la volontà di iniziare una nuova vita?