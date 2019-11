Carlotta Mantovan, il bacio passionale dopo Frizzi, lo scatto sui social: ‘Col mio amore’

Carlotta Mantovan ritrova il sorriso dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi grazie alla sua passione: “Con il mio amore”

Negli ultimi giorni, Carlotta Mantovan, è protagonista di alcuni scatti pubblicati dal settimanale ‘Diva e Donna‘ che hanno conquistato davvero tutti. Per quale motivo? La moglie di Fabrizio Frizzi appare molto cambiata: capelli più corti per ritrovare il sorriso. Dopo la scomparsa del compianto conduttore, la giornalista veneta sembra aver ritrovato la serenità grazie alla sua passione: i cavalli.

Carlotta Mantovan ritrova il sorriso

E’ passato poco più di un anno da quel triste giorno. Il 26 marzo 2018 ci lascia per sempre uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo: Fabrizio Frizzi, a seguito di una fatale emorragia cerebrale. Si è fatto amare per il suo modo di essere: oltre ad essere un artista eclettico, era un uomo buono, generoso e con un grande cuore. Dalla lunga e passionale relazione con Carlotta Mantovan è nata la loro Stella, oggi 6 anni. Negli ultimi giorni è protagonista di alcuni scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donne, dove immortalano il suo cambio look dopo la scomparsa del compianto marito. La giornalista veneta ha detto addio alla sua folta chioma rossa per una un caschetto frizzante.

Non molte ore fa, ha condiviso sui social un nuovo scatto che ha commosso il popolo del web. Per quale motivo? Carlotta Mantovan sembra aver ritrovato la serenità.

Lo scatto che commuove il web

La conduttrice veneta non è solita condividere scatti che riguardano la sua vita privata. Questa volta, Carlotta Mantovan ha condiviso su Instagram una nuova foto che la ritrae mentre bacia il suo cavallo.

La compagna di Fabrizio Frizzi ha cercato , grazie a questa passione, come testimoniato dai post e dalle sue dichiarazioni, di superare il dramma del lutto in compagna degli equini. Passione questa trasmessa anche alla piccola Stella.