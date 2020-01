Il bacio con un altro amore, Carlotta Mantovan dopo Frizzi ritrova la felicità

Carlotta Mantovan si concede un po’ di relax dopo l’addio a Fabrizio Frizzi e si immortala in un dolce scatto con il suo tenero compagno di vita

L’addio straziante a Fabrizio Frizzi commuove tutti

Sembra ieri ma in realtà sono già passati più di due anni da quando l’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi è scomparso lasciando tutti nello sconforto.

Era il maggio 2016 infatti quando un aneurisma si portò via non solo un personaggio televisivo seguito ed apprezzato ma anche una persona che nel quotidiano faceva la differenza.

L’affluenza al suo funerale di personalità note dello spettacolo ha mostrato quanto Fabrizio fosse amato e moltissimi vip hanno raccontato episodi che dimostrano la sua grande umanità e disponibilità verso tutti.

Milly Carlucci e Carlo Conti ad esempio hanno rivelato come Fabrizio fosse un amico sincero e aiutasse tutti i colleghi prima di pensare a se stesso.

Anche Flavio Insinna, che ha preso il suo posto al programma l’Eredità ha speso parole bellissime per il collega a cui sono stati dedicati gli studi Rai e con cui ha diviso anche l’impegno umanitario a Lourdes.

Fabrizio poi ha lasciato la sua amatissima compagna Carlotta Mantovan e la loro bambina Stella che come confermano i più vicini alla coppia più cresce e più somiglia al padre scomparso.

Anno nuovo, vita nuova per Carlotta Mantovan? Un dolce indizio

La bella Carlotta ha preferito vivere il dolore della perdita di Fabrizio in solitudine e parte alcuni amici storici e fidati della coppia non si è aperta molto.

Ha voluto dedicarsi in tutto e per tutto alla sua bambina, Stella per cercare di darle un po’ di serenità che merita pur avendo così piccola dovuto affrontare un lutto tanto grande.

Ora pian piano la Mantovan sembra aver però deciso di ricominciare a vivere e a concedersi alcuni momenti di relax e spensieratezza.

Come ha immortalato uno scatto condiviso sui social e che ha fatto intenerire e commuovere i suoi moltissimi fan.

La foto della bella Carlotta diventata virale in poche ore infatti la ritrae insieme al suo amico di molte uscite, il suo adorato cavallo a cui scocca un tenero bacio.

Moltissimi i commenti di incoraggiamento per la giovane donna che la spronano a recuperare la gioia e la spensieratezza che le è mancata in questo periodo.

E l’aiuto di Stella con cui condivide la passione per i cavalli può di certo aver contribuito a questa nuova fase della vita di Carlotta Mantovan che non si nasconde più ma decide di riprendere a vivere alla luce del sole.

Anche il lavoro procede a gonfie vele, e la vede alla conduzione del programma di Rai3 Tutta Salute ogni giorni dalle 8 di mattina.

Chissà se questo 2020 porterà a Carlotta e alla sua bimba Stella la serenità che meritano!