Carlotta Mantovan baci e complicità dopo Frizzi, la foto dedica: ‘Il potere dell’amore’

La vedova di Fabrizio Frizzi è tornata a far parlare di sé per una foto assai romantica: un bacio dolcissimo che ha stupito i fan

Carlotta Mantovan, da quando il suo Fabrizio Frizzi non c’è più ha cercato di mantenere il riserbo sul suo privato da buona mamma. La vedova del grande conduttore però vanta sui social un grande seguito. Sono tantissimi i fan del presentatore che hanno apprezzato il suo modo di affrontare il dolore, pertanto hanno voluto seguirla sui social per sostenerla nel suo percorso verso la felicità.

Carlotta Mantova, dopo Frizzi ritrova la felicità con il suo amico a 4 zampe

Dopo un evento così terribile come un lutto ritrovare la forza per andare avanti non è facile. Carlotta Mantovan ha lottato a lungo per ritrovare la sua via e poi, alla fine, ce l’ha fatta. La giornalista ha dimostrato di avere stoffa da vendere. Nonostante appaia un po’ triste, Carlotta ha un forza incredibile. Negli ultimi scatti, abbiamo potuto notare con grande piacere che ha finalmente trovato il sorriso.

A darle un motivo in più per ritrovare la propria dimensione ormai senza quell’amore che le ha stravolto la vita, è stata proprio la piccola Stella Frizzi, la bimba avuta dal grande Fabrizio.

La vita dopo Fabrizio: il cuore rubato da un amico a 4 zampe

Dopo Fabrizio Frizzi, anche per i telespettatori – che non avevano con lui nessun legame di parentela- è stato difficile continuare a guardare la Tv sapendo di non ritrovarlo più. E’ stato sempre così presente che la sua assenza ha rotto la tradizione, quella rassicurante quotidianità. Adesso in Rai c’è Carlotta Mantovan che con la sua professionale presenza ricorda Frizzi e lo celebra.

Un amore il loro che non può certo finire con la morte. Carlotta ha però un’altra persona che le ha rubato il cuore: il suo grande amico a 4 zampe che di tanto in tanto, di sorpresa, la bacia con ‘tenerezza’ e ‘complicità’ ricordandole qual è la cosa più importante del mondo: il sorriso.