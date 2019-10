Carlotta Mantovan, la tenera dichiarazione d’amore: ritorna la felicità dopo Frizzi

Carlotta Mantovan ha ritrovato la felicità che aveva perso con la morte prematura di Fabrizio Frizzi. Il potere dell’amore può tutto

Con la morte di Fabrizio Frizzi tutto sembrava perduto. Carlotta Mantovan però non si è lasciata abbattere dai sentimenti negativi che sopraggiungono naturalmente dopo un terribile lutto come quello che vissuto la sua famiglia e un po’ tutti gli italiani che ormai consideravano il presentatore uno di famiglia.

Basti pensare al mare di gente che è sopraggiunto il giorno dei suoi funerali per farsi un’idea della’amore smisurato che la gente provava nei suoi confronti. Però forse è giusto dive che quell’amore è ancora molto presente e adesso si convoglia su Carlotta e la piccola Stella Frizzi.

Carlotta Mantovan, nuovo look e nuova vita

La vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha dato un taglio al passato e ha cominciato dai capelli. Quando è necessario un cambiamento si parte sempre un po’ dal look. Frizzi resterà sempre lì, nel cuore di chi l’ha amato intensamente e lei più di tutti. Ma la vita continua e ha bisogno di rinnovamento.

Per questo anche Carlotta ha voluto cambiare un po’. Ma ciò che resta è anche la sua più grande passione, la natura e gli animali che ha cercato di trasmettere, con successo, anche alla piccola Stella che continua a crescere ed è sempre più uguale a papà.

Carlotta sorridi con il suo amore: il cavallo che tanto adora

La giornalista ha sempre dimostrato di essere una grande amante della natura e degli animali. Spesso, nel suo profilo, posta foto di panorami stupendi, cieli stellati dove sembra brillare con una certa foga proprio la stella di Frizzi.

Ma le foto non possono mancare quando è in dolce compagnia del suo cavallo. Per lei non è un semplice animale, ma è un vero e proprio amore: un compagno di vita e avventure incredibili. Carlotta, infatti, è bravissima a domarli anche se forse questo termine non suggerisce la profondità del sentimenti e l’adorazione che la Mantovan prova per questi fedelissimi animali.