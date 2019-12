Carlotta Mantovan allarga la famiglia, la figlia di Fabrizio Frizzi finalmente non...

Carlotta Mantovan, la famiglia Frizzi si allarga dopo il terribile lutto, la piccola Stella non sarà più sola. Lo scatto social emoziona i fan

Dopo la perdita del caro e amato Fabrizio Frizzi, dal cui amore è nata la loro piccola Stella, non è stato per nulla semplice per lei e la sua famiglia riprendere la vita, li da quel tragico evento.

Infatti a seguito del lutto la conduttrice si è ritirata dalle scene pubbliche per affrontare il dolore in famiglia.

Un periodo difficile per Carlotta Mantovan, la quale ciò nonostante non si è mai lasciata abbattere, in particolare per la loro bambina, Stella nata nel 2013.

Poche ore fa, l’ex modella ha pubblicato sui social uno scatto con cui ha emozionato i fan. La famiglia Frizzi si allarga. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Carlotta Mantovan allarga la famiglia

Uno scatto che ha profondamente emozionato i fan, quello pubblicato pochissime ore fa, da Carlotta Mantovan sul suo profilo socia di Instagram.

La famiglia Frizzi si allarga, e la piccola Stella da oggi in poi avrà un nuovo amico con cui condividere le sue giornate, coccolare e divertirsi.

Da quanto si apprende dalla foto, la famiglia Frizzi ha accolto un cagnolino dal pelo riccioluto e nero di piccola taglia.

La foto postata, li ritrae mentre spensierati godono di una bella passeggiata in città (l’articolo e lo scatto continuano dopo la foto).

La foto emoziona i fan

Una Star sui social Carlotta Mantovan, con il suo ultimo post ha emozionato i suoi fan, tra comuni spettatori e volti noti dello spettacolo.

Tra i numerossissimi like e commenti si scorge quello del Campione motociclistico Max Biagi, che scrive dolcemente ‘Tesoro’, accompagnato da un cuoricino.

Sempre tanto l’affetto per Carlotta e Stella dimostrato sui social, dove con la loro dolcezza e semplicità hanno saputo conquistare il cuore di tutti, in particolare chi ha nel cuore il conduttore Fabrizo Frizzi nei propri ricordi.

Ecco il tenerissimo scatto reso pubblico poche ore fa: