Carlotta Mantovan paparazzata al mare col suo amore dopo Frizzi, i dolcissimi scatti

Carlotta Mantovan ritrova la serenità grazie alla piccola Stella: insieme si divertono al mare, gli scatti del settimanale Diva e Donna

In questi giorni Carlotta Mantovan, è protagonista di alcuni scatti pubblicati dal settimanale ‘Diva e Donna‘ che hanno conquistato davvero tutti.

Il motivo è semplice: dopo la scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi sembra aver ritrovato la serenità grazie alla sua piccola Stella: le bellissime foto del noto settimanale commuovono il web.

Carlotta Mantovan: al mare con Stella

Sono passati due anni dalla scomparsa del conduttore romano. Il 26 marzo 2018 ci lascia per sempre uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo: Fabrizio Frizzi, a seguito di una fatale emorragia cerebrale. Il suo ricordo è indelebile nel cuore e nella mente di tutte le persone che continuano ad amarlo.

Dopo la morte del marito, Carlotta Mantovan sembra aver voltato pagina e ritrovato la serenità grazie all’amore per la piccola Stella, nata nel 2013. Di recente, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato una serie di scatti che hanno inevitabilmente commosso il popolo del web.

Gli scatti del settimanale Diva

La giornalista veneta sembra aver ritrovato il suo bellissimo sorriso grazie all’amore per la sua Stella, nata dal matrimonio con Fabrizio Frizzi. Con grande forza e coraggio ha preso in mano la sua vita soprattutto per la sua piccola figlia.

In questi giorni, infatti, la Mantovan è protagonista di una serie di foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna che la ritraggono a mare insieme a sua figlia, che di recente ha spento ben sette candeline. Ecco le istantanee pubblicate dal noto settimanale nell’ultimo numero: