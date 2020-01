Una delle concorrenti più belle del Grande Fratello vip ha confessato, poco prima di entrare nella casa, la sua ossessione: Carlotta Maggiorana

Non è la prima ad essere entrata nella casa con dichiarazioni al quanto assurde, a quanto pare anche la nuova concorrente Carlotta Maggiorana è una di queste. La giovane ballerina, attrice e modella con una carriera nel programma televisivo di Paolo Bonolis Avanti un altro, ha parlato della sua ossessione.

Carlotta Maggiorana:” Sono maniaca…”

La giovane modella e attuale concorrente del Grande Fratello Vip, in una recente intervista ha lasciato il pubblico senza parole. La giovane, classe 1992 è nata e cresciuta a Montegiorgio, Fermo, dove ha praticato diversi lavori, finché non ha realizzato il sogno di lavorare nella Mediaset. Precedentemente, la ragazza ha anche tentato di entrare a far parte del bancone più quotato della storia di Canale Cinque, ovvero Striscia La Notizia per diventare una velina, ma a quanto pare il suo provino non è stato idonea.

Ma la sua carriera non si è fermata qua, la bella Carlotta ha partecipato anche al concorso di Miss Italia qualche anno fa. Oggi però la giovane ha realizzato almeno un sogno quello di essere all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante questo, la ragazza, durante un intervista al settimanale Chi, ha confessato le sue paure in merito ad una fissa che purtroppo o per fortuna ha.

Carlotta, maniaca dell’ordine

La giovane infatti in una recente intervista ha parlato proprio del suo modo di essere nell’ambiente domestico. A quanto pare infatti Carlotta è una fissata del pulito e dell’ordine e questo la preoccupa perché potrebbe essere qualcosa di negativo per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip.

Nonostante ciò la giovane Carlotta sembra essere molto sicura di se stessa e di certo farà correre a gambe levate i concorrenti in casa.