Carlo Verdone costretto ad operarsi: ‘Non riusciva più a camminare’

La vita di Carlo Verdone è completamente cambiata, come racconta lo stesso celebre regista nel video che ha girato per i fan!

Carlo Verdone lo conosciamo tutti, il celebre attore e regista romano, tra le pietre miliari del cinema italiano.

Di Verdone, però, si conoscono la vena comica, i progetti, i numeri della sua carriera, che sono molti, ma non molti dettagli relativi alla vita privata, specialmente i più oscuri.

Adesso, però, Verdone ha deciso di svelare il suo dramma segreto, ha scelto di condividerlo con i fan:

Il celebre attore romano ha voluto condividere con i fan un dramma davvero terribile della sua vita.

Verdone ha raccontato che da 7 anni ormai non riusciva più a camminare a causa di atroci dolori alle gambe, in particolare alle anche che gli impedivano i movimenti più semplici.

“Giovedì 17 mi sono operato in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe le cartilagini delle gambe, perché non ero più in grado di camminare per pochi metri.”