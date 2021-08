Carlo Verdone ha sempre mantenuto la sua vita privata fuori dai riflettori. Lui è uno degli attori più amati dal cinema, ma sapete chi sono i suoi figli? ve lo sveliamo noi ora.

I figli del noto attore si chiamano Giulia e Paolo e sono nati dal matrimonio tra l’attore Carlo Verdone e Gianna Scarpelli: scopriamo chi sono e cosa fanno nella vita.

I figli di Carlo Verdone

La carriera di Carlo Verdone è una delle più eccellenti del cinema italiano.

Le sue qualità artistiche sono grandiose e l’attore non ha proprio bisogno di presentazioni.

Purtroppo, i suoi fan, non conoscono tutti i dettagli della sua vita, dato che ha sempre mantenuto la sua vita privata fuori dai riflettori.

Infatti, in molti, non conoscono i suoi due figli: Giulia e Paolo, nati dal matrimonio con la sua ex moglie, Gianna Scarpelli.

I due sono stati sposati dal 1980 al 1996 e, pur essendo ora separati, non hanno mai divorziato e sono rimasti in ottimi rapporti.

Chi sono e cosa fanno i figli di Carlo Verdone

La primogenita dell’attore si chiama Giulia ed è nata il 21 gennaio 1986.

La giovane vive e lavora a Roma, nello stesso ambito di suo padre.

Non è un’attrice come tutti si aspettano, ma una segretaria e assistente di produzione.

Tra le pellicole a cui ha lavorato, anche quella hollywoodiana con Julia Roberts “Mangia prega ama”.

Lei è molto riservata, infatti, non possiede un account Instagram.

Invece, suo fratello più piccolo, Paolo, nato nell’ottobre del 1988 a Roma, è appassionato di cinema.

Anche lui ha fatto dei cameo in alcuni film del padre, ma ha deciso di allontanarsi seguendo una carriera diplomatica.

Carlo Verdone, durante un’intervista al Maurizio Costanzo Show, disse:

“Avrebbe potuto fare l’attore ma non ha mai voluto”.

Inoltre, Paolo Verdone è innamorato della musica e sa suonare la batteria, proprio come il suo papà.

