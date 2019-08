Carlo Verdone è stato invitato a partecipare alla Rassegna dell’Ordine dei Farmacisti di Roma. L’attore rivela di aver provato in passato ìl Fentanyl. Ecco perchè

Carlo Verdone, è uno dei volti iconici della cinematografia Italiana. Autore e Regista di grandi capolavori, ultimamente è stato invitato a prendere parte ad una Rassegna organizzata dall’Ordine dei Farmacisti di Roma, nel corso della quale gli è stato conferita l’iscrizione ‘ad Honorem’ all’albo del farmacisti, per le sue approfondite conoscenze mediche, ampiamente trattate anche nell’arco delle sue stesse pellicole.

Carlo Verdone, l’intuizione dell’attore per il suo prossimo film in uscita

Carlo Verdone, nel corso della Rassegna, ha parlato del sempre più diffuso di droghe tra i giovani. Tra queste, si annoverano, dichiara l’attore anche il Fentanyl, da lui definita la ‘nuova droga dei giovani’.

A tal proposito l’attore, ha rivelato in merito alla sua prossima pellicola in uscita, di aver quasi ‘predetto’ il concetto sopracitato, e continua rivelando uno stralcio del suo prossimo film, che verrà proiettato a partire da Febbraio in tutte le sale italiane, ‘Si vive una volta sola’:

‘facciamo uno scherzo a Rocco Papaleo, anestesista nella pellicola. Io mi fingo giornalista e gli chiedo cosa ne pensa di questi medicinali che stanno diventando droghe a basso costo per i giovani’

Carlo Verdone e il Fentanyl: ‘Una volta l’ho provato’

Nel finire il suo discorso, esortando i giovani di smettere di fare uso di queste sostanze che possono risultare anche letali, l’attore ha ammesso di aver provato in passato il Fentanyl.

L’ha fatto però, rivela Carlo Verdone, nel corso di una delicata operazione chirurgica al midollo:

‘Io il Fentanyl l’ho provato quando mi hanno operato al midollo. È come essere in un batuffolo caldo. Attenzione, ci si muore. Lo possono usare solo i medici’

Così conclude, ribadendo la pericolosità di queste sostanze, che devono essere utilizzate solo in campo medico e prescritte da un professionista, e di non farne uso, proprio perchè come cita il titolo della sua prossima pellicola, ‘Si vive una sola volta’.