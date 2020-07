Carlo Verdone, chi è l’ex moglie Gianna Scarpelli: vita privata e carriera

Chi è la moglie di Carlo Verdone, vediamo insieme alcune curiosità riguardanti la mamma dei figli dell’attore romano

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla moglie di Carlo Verdone!

Chi è la moglie di Carlo Verdone

La moglie, o meglio l’ex moglie di Carlo Verdone, si chiama Gianna Scarpelli. Non si hanno molte informazioni personali relative alla donna, in quanto non si tratta di un personaggio famoso del mondo dello spettacolo: la Scarpelli, infatti, è conosciuta dal pubblico solo per essere la madre dei figli dell’attore romano.

La coppia risulta ancora sposata, poiché non ha mai divorziato ma si è semplicemente separata in via definitiva nel 1996.

I due si erano detti di sì all’altare 16 anni prima e avevano dato vita a un matrimonio fatto di alti e bassi. Dopo la rottura, però, il loro rapporto è stato interessato da grande rispetto.

“All’inizio, un po’ di schermaglie ci sono state. Ma a un certo punto deve entrare in gioco il buon senso.”

Ha spiegato tempo fa il regista a Vanity Fair. I due sono rimasti in buonissimi rapporti soprattutto per non far subire alcun tipo di trauma ai figli. Dalla relazione tra Verdone e la Scarpelli, infatti, sono nati due figli, Giulia e Paolo.

I meriti di Gianna

Dopo la separazione, Gianna è stata accanto anche alla madre di Verdone negli ultimi giorni della sua malattia e lo stesso avrebbe fatto con il padre.

La donna avrebbe anche il merito di aver dato uno scossone a Verdone, di avergli fatto quanto avesse trascurato i figli. L’attore, infatti, era impegnato a più non posso con il lavoro, ma, in seguito alla separazione, aveva deciso di recuperare il tempo perso con i bambini.

Si era, infatti, preso due anni sabbatici e aveva iniziato a fare diversi viaggi con i figli, coltivando il rapporto con loro.