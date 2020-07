Carlo Siano, chi è il tentatore di Temptation Island?

Chi è Carlo Siano, vediamo insieme tutti i dettagli relativi al bel tentatore single di Temptation Island

Scopriamo insieme tutti i segreti di Carlo Siano, dall’infanzia al mondo dello sport, dalla partecipazione a Temptation Island fino ad arrivare alla sua vita privata!

Chi è Carlo Siano

Nasce il 5 novembre del 1996, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Solofra, in provincia di Avellino.

Da piccolo, Carlo ha avuto la possibilità di avvicinarsi allo sport e in particolare alla Boxe grazie al padre, che gli ha trasmesso questa passione.

La vita del giovane gira spesso attorno allo sport e alle arti marziali, in particolare alla Boxe e alla Kick Boxing. Proprio grazie a queste due discipline ha ricevuto diversi riconoscimenti, a livello provinciale, regionale e nazionale.

Si tratta di uno dei pugili di maggiore importanza all’interno della scuola Pugilistica Cardamone, di proprietà del noto pugile Agostino Cardamonde. L’uomo è soprannominato il “martello” di Montoro, già Campione Italiano, Europeo e Mondiale dei pesi medi.

Siano, però, non è conosciuto in televisione per essere un campione sportivo, bensì per le sue esperienze nel mondo dello spettacolo italiano.

Ha iniziato ad affacciarsi al mondo dello spettacolo, partecipando al concorso di bellezza “Bellissimo D’Italia”, classificandosi primo. Inoltre, ha preso parte ad “All Together now”, il programma condotto da Michelle Hunziker e da J- Ax.

Successivamente ha partecipato anche al videoclip musicale di Cristiano Malgioglio, che gli è valso qualche apparizione a “Pomeriggio Cinque” da Barbara D’Urso. Attualmente, invece, è uno dei single tentatori di Temptation Island 2020, la nuova edizione della trasmissione di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia.

Vita privata e curiosità

Carlo nasce da papà Stefano Siano e da mamma Elena Cuozzo. Inoltre, ha tre sorelle e forse un fratello: Mariamichela, Regina, Vincenza e Thomas.

Siano è molto legato alle ai suoi familiari e compare spesso con loro in vari scatti su Instagram.