Carlo rifiutava Diana, durante i rapporti privati: ‘solo strette di mano’

Un’infanzia castrante, quella di Carlo, che lo avrebbe portato a diventare un adulto gelido!

Di recente, è stata pubblicata la nuova biografia dedicata al duca di Edimburgo, “Prince Philip Revealed”, di Ingrid Seward.

Nel volume in questione si parla naturalmente anche dei figli e in particolare del Principe Carlo: vengono fuori dei dettagli inediti sulla sua infanzia, che nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere.

In alcune parti del libro, la scrittrice si focalizza sulla freddezza di Carlo, provocata dall’educazione impartitagli a corte e, soprattutto, dall’assenza dei genitori.

Il bambino, infatti, è cresciuto dalle tate, con una madre regina e un padre fin troppo assenti. Ciò lo avrebbe condotto a diventare un adulto arido e cerebrale, che avrebbe fatto soffrire Lady Diana.

Nella biografia si legge:

Pare che Diana non esagerasse, visto che la regina Elisabetta e Filippo salutavano il figlio proprio così. Non vi erano altre dimostrazioni d’affetto.

Secondo Lady Diana, la scarsa empatia dimostrata dal principe Carlo sarebbe derivata proprio dall’educazione, per certi versi traumatica e castrante.

Parere condiviso da Lady Edwina Mountbatten, moglie dello zio di Carlo, che dichiarò:

“Un personaggio come Filippo, che vede l’essere duro come una necessità per la sopravvivenza, voleva irrobustire suo figlio, ma lui era molto sensibile. Non fu facile per nessuno dei due.”