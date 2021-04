Chi è Carlo d’Inghilterra, storia e segreti del principe di Galles

Ecco tutto quello che sappiamo sul primogenito del principe Filippo, duca di Edimburgo, e della regina Elisabetta.

Dal matrimonio con Diana, alla tormentata storia con Camilla, con cui sembra aver ritrovato finalmente la felicità: la storia di Carlo d’Inghilterra.

Chi è Carlo d’Inghilterra

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor è il primogenito di sua Altezza Reale, Elisabetta II, e del duca di Edimburgo Filippo, appena scomparso, all’età di 99 anni.

Carlo nasce a Londra il 14 dicembre del 1948. Diventa erede al trono all’età di tre anni, quando sua madre diventa la regina Elisabetta II.

Incoronato Principe di Galles a soli dieci anni, nel 1969, per volere di sua madre il titolo venne ufficializzato in diretta tv.

Dopo aver frequentato il liceo, nell’ottobre del 1967 il principe viene ammesso al Trinity College di Cambridge, dove studia antropologia, archeologia e storia.

Si laurea in Arte nel 1970, sviluppando una grande passione per la Filantropia e per l’Architettura.

Come prevede la tradizione di famiglia, dopo l’Università Carlo presta servizio nella marina e nell’aviazione inglese.

Le storie d’amore

Nel 1981 si sposa con Diana Spencer, dalla quale avrà due figli: William ed Harry.

Vent’anni dopo la morte della principessa, Carlo d’Inghilterra ha raccontato di aver sempre saputo che quell’unione non avrebbe funzionato:

“Sposare Diana è stato un errore enorme. Ci siamo visti 12 volte prima di sposarci, non ero in grado di capire se Diana fosse la donna della mia vita”.

Il matrimonio dura quindici anni. Il divorzio arriva nel 1996, proprio un anno prima della sua tragica morte nel Pont de l’Alma.

Quando la principessa morì, Carlo raccontò di sentirsi in colpa per averla portata in un mondo non suo, costringendola ad una vita che lei non sapeva gestire.

Nel 2005 Carlo sposa Camilla Parker, con cui la storia era iniziata proprio durante il matrimonio con Diana.