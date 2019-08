Carlo Cracco ‘Scomparirà presto dalla Tv’, la decisione definitiva: i veri motivi della scelta

Carlo Cracco, è lo chef stellato più ambito e amato della tv Italiana.

Professionalità e sguardo severo fanno di lui un uomo estremamente affascinante, caratteristiche che hanno conquistato i telespettatori, ma in particolar modo le telespettatrici italiane.

Dopo un breve ritorno, su Rai Due a partire dal 16 settembre con il nuovo cooking show, “Nella mia cucina”, firmato Scavolini, lo chef dirà addio al piccolo schermo. Ecco perchè.

Lo chef stellato, racconta il motivo per cui nonostante l’intento di abbandonare la tv, abbia accettato la conduzione al nuovo cooking show che andrà in onda a partire dal 16 settembre su Rai 2.

Ecco quanto rivelato da Carlo Cracco:

poi prosegue fornendo alcuni dettagli sul cooking show che condurrà prossimamente. Durerà poco più di 15 minuti, in cui il cuoco spiegherà la ricetta del ‘piatto del giorno’, ricetta che dovrà essere eseguita dal concorrente in gara, mentre sono ‘schiena contro schiena’:

‘Non volevano il solito spot, così hanno inventato un format divertente: in quindici minuti il partecipante della serata dovrà eseguire il piatto che gli spiego. Ma senza vedermi mai. Saremo schiena contro schiena’

Si prospetta uno show culinario, divertente. Chissà se l’amato Cracco, riuscirà ad essere più ‘morbido’ con i cuochi amatoriali in gara!

Nel corso dell’intervista, infine, lo chef stellato rivela il motivo per cui man mano, sparirà dal piccolo schermo.

Mentre molti non aspettano altro che vederlo ritornare in azione con le sue ricette stellate, lo chef, pare ‘non veda l’ora’ di scomparire dalla tv.

A quanto pare non è un modo che lo affascina, e non avrebbe mai voluto finirvi:

‘Finito questo show, raddoppierò la mia assenza in tv. Starò via per almeno quattro anni, la volta successiva otto, fino a scomparire’