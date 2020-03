‘Stava per lasciarmi’ Carlo Conti, la verità sul rapporto con la moglie: la scioccante verità

Carlo Conti, tutta la verità sulla rottura con la moglie: «Stava per lasciarmi perché…» ecco la verità scioccante del conduttore

Carlo Conti è uno dei conduttori più amato di sempre. La sua professionalità e la sua serietà nel lavoro lo ha sempre contraddistinto dagli altri. Nella sua giovane età oltre a diventare un grande conduttore, Carlo ha avuto anche una vita amorosa per niente noiosa. Infatti ha sempre confessato e ammesso di essere stato per molto tempo un uomo molto desiderato dalle donne.

Carlo Conti e l’amore per Francesca

Il bravissimo conduttore infatti per anni è stato uno dei conduttori più desiderato dalle donne italiane, ma una sola è riuscito a colpire il suo cuore,ed è stata Francesca. La giovane, costumista dietro le quinte infatti, è riuscita a conquistare il cuore del conduttore con la sua bellezza e il suo fascino:

“Prima di conoscerla ero malato di “Dongiovannite Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato NELL’ASPIRAZIONE ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

La loro storia d’amore infatti è andata avanti per anni. fino a che Francesca ha deciso di lasciarlo, ma qual’è il motivo?

Carlo Conti lasciato da Francesca

In una recente intervista Carlo Conti ha anche parlato della sua vita privata proprio a VistoTV. Carlo infatti ha confessato il motivo che ha portato la relazione con Francesca al declino. La donna infatti presa da un periodo per niente facile, stava per lasciare definitivamente il conduttore di Rai 1. Ma le cose però sono migliorate, grazie all’intervento tempestivo di Carlo che ha salvato il loro rapporto migliorando e lottando per la donna di cui aveva perso la testa:

“Lei è la donna della mia vita. Avrei dovuto sposarla prima, ma averla ripresa al volo è stata la cosa più fantastica della mia vita”

conclude Carlo.