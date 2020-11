Carlo Conti, l’ultimo doloroso saluto dall’ospedale di Firenze per l’amico scomparso

Parole che straziano il cuore. Un addio che nessuno si aspettava nel mondo dello spettacolo. L’estremo saluto di Carlo Conti commuove tutti.

Nei giorni scorsi, Carlo Conti ha fatto preoccupare i suoi fan a causa del suo ricovero d’urgenza. Il conduttore si trova, infatti, al reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Careggi di Firenze.

E’ proprio da lì che Carlo ha inviato il suo ultimo messaggio al suo caro amico che ci ha lasciato.

Scopriamo insieme il contenuto del post che ha commosso tutti!

Carlo Conti ricoverato in ospedale, preoccupa i fan

Dopo essere risultato positivo e asintomatico, le condizioni del presentatore sarebbero precipitate improvvisamente e avrebbero richiesto l’intervento dei sanitari.

Dopo aver presentato L’ultima puntata di “Tale e quale show” direttamente da casa, il conduttore non avrebbe potuto farlo dall’ospedale. Così ha ceduto il timone della trasmissione ai suoi compagni di squadra, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Carlo Conti, però, non ha voluto del tutto eliminare i contatti con l’esterno e per questo ha mandato un messaggio destinato ai suoi fan.

Il post commovente addolora i fan

Il celebre conduttore tv, nei giorni scorsi, ha caricato un post davvero toccante su Instagram. Conti ha voluto condividere con tutto il suo pubblico il dolore per un lutto che lo ha colpito di recente.

Si tratta di quello per la morte di Stefano D’Orazio, storico batterista della band italiana i Pooh. La morte di D’Orazio è legata al virus che sta dilaniando il nostro Paese sotto tutti i punti di vista, e questo non può non spingere a una riflessione.

Dopo la notizia della scomparsa di Stefano, molti vip hanno scritto dei post commossi in suo ricordo. Anche Carlo Conti lo ha fatto dall’ospedale.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Stefano Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 6 Nov 2020 alle ore 11:45 PST

Carlo ha salutato il grande artista senza spendere molte parole, scrivendo un semplice:

“Ciao Stefano”

Probabilmente, Conti non ha potuto fare di più a causa delle sue precarie condizioni di salute, che lo hanno costretto al ricovero.