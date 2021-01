Il conduttore di Affari tuoi è uno dei più pagati in Rai. La verità sul suo stipendio annuale ha fatto arrabbiare un po’ di italiani.

È uno dei più seguiti e dei conduttore più amati Carlo Conti. C’è però chi ritiene il suo stipendio, come quello di altri suoi colleghi, troppo sproporzionato.



Una somma che farebbe girare la testa a chiunque quella che il conduttore toscano incassa ogni anno prestato il suo talento alla Rai.

Carlo Conti, il cachet è esagerato

Non è di certo il solo a guadagnare così tanto. Carlo Conti però è sicuramente tra quelli che veramente merita entrate di tale portata. Nel calcolare il suo cachet, bisogna tener conto del fatto che per tre anni consecutivi è stato proprio lui il direttone artistico di una delle kermesse più seguite dagli italiani, Sanremo (dal 2015 al 2017).

A quanto ammonterebbe il suo patrimonio se si volesse fare una stima? La somma avrebbe almeno sei zeri. Ha sempre mostrato molta fedeltà alla Rai che ha saputo ricompensarlo con somme di denaro che molti possono solo sognare.

Carlo mattatore di programmi di grande successo

Carlo ha condotto e conduce programmi di grande successo come Tale e Quale, ed in passato Miss Italia, L’Eredità, La Corrida. Nonostante un brutto periodo legato al Covid-19, Carlo ha saputo rialzarsi ritornando a fare capolinea nei programmi di mamma Rai. Il suo stipendio è molto vicino a quello del collega Fabio Fazio, criticatissimo per le somme raggiunte.

Secondo alcune indiscrezioni, il suo ingaggio annuale sfiorerebbe i 2 milioni di euro. Una cifra altissima ma senz’altro meritata aldilà delle polemiche anche contro il collega che ha condotto programmi seguitissimi come Che tempo che fa e Rischia tutto.

Anche nell’altra rete ci sono conduttori molto pagati ma c’è da dire che si guadagna così quando le entrate per l’azienda, grazie ad alcuni programmi, sono veramente ingenti.