Roberta Morise, si è concessa recentemente ad un’intervista al settimanale ‘Chi’. La conduttrice televisiva rivela la verità sulla loro rottura. Ecco perchè è finita

Roberta Morise è nota al pubblico per la sua partecipazione a L’Eredità e i ‘Fatti Vostri’.

Recentemente la conduttrice televisiva si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini in cui ha parlato della fine della sua relazione con l’amatissimo presentatore Carlo Conti. Scopriamo di più.

Roberta Morise: ecco perchè è finita con Carlo Conti

L’ex valletta de ‘I migliori anni’, intervistata da Chi, rivela i motivi per cui la storia con Carlo Conti è finita.

In primis rivela che probabilmente a causa della grande differenza d’età tra i due, il loro rapporto era diventato quasi come quello padre e figlia, e ciò a lungo andare aveva fatto spegnere la passione:

‘Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata’

poi ha aggiunto:

‘Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata’

In secondo luogo, rivela Roberta Morise, il conduttore a seguito della sua partenza per Roma per lavoro, era diventato ulteriormente ‘geloso’ e ‘a tratti possessivo’ nei suoi riguardi, atteggiamenti che ad un certo punto a quanto pare non ha più tollerato, e ciò l’ha portata a interrompere la relazione con lui:

‘Era diventato geloso, a tratti anche possessivo, atteggiamenti che si sono acuiti da quando mi sono trasferita per lavoro da Lugano, dove vivevamo, a Roma, seppur io non facessi nulla di particolare’

conclude Roberta Morise.

Roberta Morise e le nozze di Conti con Francesca Vaccaro: ‘Ci sono rimasta male’

Infine la valletta de L’Eredità conclude la sua intervista rivelando di essere rimasta molto male, nonostante la decisione di lasciare Carlo Conti sia stata sua, di aver saputo per mezzo di terze persone delle sue nozze con Francesca Vaccaro:

‘Ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente’

così continua la Morise, ha subito preso il telefono e l’ha chiamato per chiedergli se le voci fossero vere o meno le cose che le erano giunte all’orecchio. Di primo impatti racconta la conduttrice, il presentatore sarebbe stato vago nella sua risposta:

‘Lui è stato vago: E’ vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando…Ma se ci sono già gli inviti’

poi aggiunge:

‘Quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi’

conclude Roberta Morise, con una vena di amarezza.