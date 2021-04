Carlo Conti svela il ‘tradimento della moglie’: ‘Non mi guarda più’

Il conduttore di Top Dieci ha confessato la verità senza filtri: Carlo Conti ammette che la moglie oggi non lo preferisci più.

Il conduttore di Top Dieci, Carlo Conti, ha voluto raccontare la verità su una lite avuta pochi giorni fa con la moglie Francesca Vaccaro.

Il programma che anche durante la pandemia si rivelò un vero successo torna tra poco ad arricchire il venerdì sera degli italiani.

Carlo Conti e la verità sulla lite con la moglie

Il programma condotto da Carlo Conti lo scorso hanno ha raggiunto picchi altissimi almeno del 20% di share. Il programma indaga sui gusti degli italiani valutando come sono cambiati poi negli anni.

Al settimanale Nuovo Tv, però, il conduttore confessa che il programma non piace proprio a tutti. Carlo ha rivelato di aver discusso con la moglie per via del fatto che lei non guarderà il suo programma.

La donna è tanto appassionata del programma condotto da Pio e Amedeo che va in onda proprio di venerdì, ‘Felicissima sera’. Carlo però si consola:

Mi guarderà mio figlio Matteo. Lo faceva già lo scorso anno, giocando sulle classifiche con i suoi amichetti.

Anche i più piccoli quindi amano il suo programma.

Top Dieci: “Quest’anno abbiamo meno limitazioni”

Per fortuna, quest’anno, nel programma ci saranno meno limitazioni:

Quest’anno la formula è più ricca, abbiamo meno limitazioni rispetto ad un anno fa. La scenografia è completamente nuova, c’è un gruppo di modelli-ballerini e ci sono ospiti a sorpresa.

In tanto si chiedono se il programma, con la concorrenza che si ritrova, riuscirà ad avere lo stesso successo ma Carlo non è più interessato agli ascolti, quello che gli importa è riuscirà a regalare agli italiani un momento positivo dopo la grande pandemia che ci ha sconvolti.