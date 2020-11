Carlo Conti ricoverato d’urgenza: condizioni di salute peggiorate

Lo showman e volto di punta di Rai è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze per un peggioramento delle condizioni causato dal virus.

Carlo Conti è positivo al Covid-19 e adesso è ricoverato in ospedale. Ecco come sta.

Carlo Conti ricoverato d’urgenza a causa del Covid-19

Brutte notizie per Carlo Conti.

Il celebre conduttore Rai è stato ricoverato d’urgenza nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Careggi di Firenze.

Come riportato da “La Repubblica”, le condizioni del presentatore non sarebbero gravissime, ma avrebbero comunque richiesto l’intervento dei sanitari.

Carlo Conti aveva comunicato la sua positività al Covid-19 nei giorni scorsi. L’ultima puntata di “Tale e quale show” era stata presentata dallo showman direttamente da casa.

Conti era apparso in forma, nonostante fosse stato colpito dal virus, che non dà tregua all’Italia da ormai vari mesi. Adesso, però, le sue condizioni sarebbero peggiorate e si sarebbero manifestati tutti i tipici sintomi del Covid-19.

Il peggioramento del virus non è compatibile con l’isolamento domiciliare. Ora c’è bisogno che Carlo Conti venga monitorato costantemente.

Chi lo sostituirà nella conduzione di Tale e quale show

Tale e quale show non si ferma e va avanti nonostante le precarie condizioni di salute di Carlo Conti.

Il conduttore, però, non potrà essere al timone del programma dall’ospedale in cui è ricoverato, e per questo la produzione ha dovuto sostituirlo.

A portare avanti il talent show di Rai 1 saranno Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, che si sono mostrati disponibili per far sì che una trasmissione di punta come Tale e quale show non si arresti.

Carlo Conti sta vivendo un periodo molto difficile e i suoi amici artisti vogliono inviargli un abbraccio virtuale mostrandogli grande solidarietà, portando avanti loro la macchina organizzativa del programma tv.