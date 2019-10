Domenica In, Carlo Conti in lacrime da Mara Venier: “è come se fosse qui”, lo straziante ricordo di Fabrizio Frizzi

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, contenitore della Rai condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti attesi anche Carlo Conti che non ha potuto fare a meno di menzionare il suo caro amico e collega, Fabrizio Frizzi. Il conduttore romano ci ha lasciati più di un anno e mezzo fa ma il suo ricordo è vivissimo nella mente dei suoi cari e di tutte le persone che l’hanno amato attraverso il piccolo schermo.

Carlo conti scoppia in lacrime in studio

Il primo ospite di questo domenica pomeriggio è Carlo Conti, conduttore amatissimo dal grande pubblico. La padrona di casa l’ha punzecchiato precisando scherzosamente che ha dovuto penare per averlo in studio proprio nel giorno del suo compleanno. Mara Venier, infatti, spegne oggi ben 69 candeline.

Il conduttore fiorentino ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato della sua infanzia, i primi anni dell’adolescenza, il lavoro in banca e l’esordio in radio e tv. Nel ricordare la sua lunga carriera, non ha potuto che citare il suo compianto collega scomparso il 26 marzo 2018.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Una ferita che non potrà mai rimarginarsi quella lasciata dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Nel ricordarlo, Carlo Conti non è riuscito a trattenere la commozione dopo che la conduttrice veneziana ha mandato in onda un breve filmato che vedeva i due divertirsi alle prese con uno sketch con tanto di carrozzine.