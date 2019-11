Carlo Conti, il triste addio: il drammatico post sui social commuove i fan – FOTO

Carlo Conti non poteva farsi scivolare tutto addosso facendo finta di niente. Il conduttore di Tale Quale show ha voluto dire addio sui social a un’icona

I fans di Carlo Conti sono rimasti colpiti dalla foto postata dal conduttore in ricordo dell’artista scomparsa.

Carlo Conti diviso tra carriera e famiglia

Il conduttore 58enne sta vivendo un periodo molto intenso e pieno di belle novità sia un campo lavorativo che personale.

Smentendo il “divorzio” dalla Rai per passare in Mediaset è al timone del fortunatissimo “Tale e Quale Show” che sta dando tante soddisfazioni.

E nella vita privata sta vivendo fino in fondo il ruolo di padre del piccolo Matteo di 5 anni avuto nel 2014 in età già matura che gli ha donato il senso della famiglia e grazie al quale ha potuto in qualche modo ricucire il dolore della mancanza della figura paterna.

Non stupisce dunque che Carlo sia molto attento a tutto ciò che rende felici i bimbi di ogni età e proprio in onore a ciò ha voluto fare un omaggio pubblico sui social.

Il post di ricordo su Instagram

L’ultima foto postata sul profilo del conduttore Carlo Conti ha commosso tutti, fan e non.

Lo scatto ritrae Conti accanto al famoso pupazzo Topo Gigio che è nel cuore di grandi e piccini.

Ed infatti la foto è dedicata proprio a questo: Carlo vuole rendere omaggio alla creatrice del pupazzo amato da tante generazioni, Maria Perego che è scomparsa da poco a 95 anni.

La didascalia della foto ha commosso tutti:

“Ciao mamma di Topo Gigio e grazie per aver creato questo amico per i bimbi di ogni età”

I commenti dei fan sono stati numerosissimi e tutti concordi con il pensiero del conduttore

“Bellissimo, Carlo” “Sei un grande” “Quanti ricordi..”

Molti like anche da personaggi famosi come Anna Tatangelo o Caterina Balivo, a dimostrazione che ricordi di questo tipo non hanno età ma sono rimasti nel cuore di tantissime persone.