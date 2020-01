Carlo Conti, arriva la denuncia per atti persecutori: il conduttore costretto ad andare dai Carabinieri

Carlo Conti, arriva la denuncia per atti persecutori: il conduttore costretto ad...

Il conduttore del celebre talente, Tale e Quale Show perseguitato da uno Stalker. Carlo Conti costretto a a rivolgersi alle forze dell’ordine. Ecco tutti i dettagli della vicenda

Carlo Conti è tra i conduttori più amati della Televisione italiana, per la sua semplicità, professionalità e fervente passione che mette nel suo lavoro.

Come si evince dal Messaggero, ultimamente si trova in una situazione al quanto spiacevole. Come è accaduto anche ad altri volti noti dello spettacolo, anche il presentatore del Tale Quale Show, da diversi mesi è vittima di stalking. Scopriamo di più.

Carlo Conti perseguitato da una Stalker

Come riporta la nota testa giornalistica ‘Il Messaggero’ il celebre presentatore da diversi mesi è perseguitato da uno stalker.

Si tratterebbe di un suo ammiratore, che avrebbe invaso la sua casella postale con messaggi, alcuni dei quali oltraggiosi nei confronti dell’amato conduttore toscano.

Carlo Conti è stato così costretto a sporgere denuncia alle forze dell’ordine competenti nei confronti del suo persecutore.

Conti, chi è lo stalker che perseguita il conduttore

Secondo quanto emerso, dalle indagini fatte avviare dal magistrato delegando le forze dell’ordine competenti, lo stalker sarebbe una donna, la quale sarebbe tra le altre cose già presente nel registro degli indagati per le accuse di ‘atti persecutori’ nei confronti di persone.

Dunque Carlo Conti non sarebbe l’unica vittima della donna. Secondo la legge italiana che regola lo stalking, la donna in virtù del Decreto Legge n. 11 del 2009 del codice penale, rischia una pena detentiva che oscilla dai sei mesi ai cinque anni di reclusione.