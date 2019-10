‘Si è fatto toccare le parti intime’ Carlo Conti, il gesto della imbarazzante concorrente e le scuse alla moglie in diretta – Foto

Carlo Conti non ha mai dato scandalo a Tale quale show, questa volta però il gesto di una concorrente ha fatto piuttosto scalpore

Una puntata piena di sorprese quella di ieri di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti (conduttore di grande successo che per anni ha tenuto il timone di Sanremo che quest’anno invece sarà condotto da Amadeus) ottiene sempre un grandissimo successo su Rai 1 il venerdì, acquistando milioni di ascolti.

Carlo Conti, il gesto imbarazzante di Eva Grimaldi a Tale e Quale Show

Il programma di Carlo Conti, anche quest’anno come gli altri anni, sta ottenendo un successo sempre maggiore e sta rendendo più noto il talento dei concorrenti in gara. Pare infatti che quest’anno il bellissimo programma di Rai 1 sia pieno di novità e sorprese, partendo appunto da Francesco Monte, che ha sorpreso tutti con la sua straordinaria dote canora. Eppure Francesco non è l’unico, pare infatti che nella serata di ieri, la bravissima attrice Eva Grimaldi abbia dato il meglio di se stessa.

Eva infatti nella puntata di ieri, ha lasciato il pubblico senza parole ma questa volta non è stata la sua performance a fare scalpore. Anche se è bene sottolineare che il percorso di Eva all’interno del programma non è mai stato facile, partendo appunto dall’interpretazione di Amanda Lear, Alice e addirittura Boney.M che le hanno reso le gare molto difficili.

Eva Grimaldi tocca le parti intime di Conti

Pare infatti che proprio quest’ultimo personaggio interpretato dall’attrice Eva Grimaldi, sia stato un trampolino per sbloccarsi e divertirsi sul serio, tant’è che la Grimaldi ha ben pensato di dare un po di brio alla serata compiendo un gesto piuttosto curioso.

L’attrice infatti presa dall’euforia del momento, ha ben pensato di divertirsi e di compiere un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. All’interno dell’ascensore infatti Eva ha fatto una piccola premessa, come in molti ricordano infatti, Eva la prima volta per scaramanzia ha toccato la natica del conduttore, ma la terza volta ha preferito toccare qualcos’altro. Detto fatto, Eva in preda all’euforia ha toccato davanti a milioni di telespettatori i gioiellini di famiglia del conduttore.

“Carlo, la prima volta ti ho toccato una natica ed è andata bene, la seconda ed è andata bene, e ora mi tocca…”

Un gesto di scaramanzia ma che di certo non è passato inosservato, facendo divertire il pubblico in studio e a casa.

Nonostante il gesto piccante, pare che l’esibizione di Eva Grimaldi sia andata piuttosto bene, ricevendo dai giudici complimenti per la sua performance.