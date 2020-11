Carlo Conti, parla la moglie: ‘Rimane un vuoto dentro’! Il suo gesto commuove il web

Giorni difficili per Carlo Conti e la sua famiglia, dato il ricovero necessario per il conduttore. Il gesto della moglie Francesca, oggi, ha commosso tutti.

La moglie di Carlo Conti commuove tutti, il gesto per il conduttore toscano: ‘Questa cosa distrugge’.

Come è noto il celebre presentatore del Tale e quale Show, qualche settimana fa è risultato positivo. Pertanto, ha dovuto presentare il programma in collegamento video dal suo appartamento.

Successivamente, l’aggravarsi delle sue condizioni ha reso necessario il ricovero preventivo presso l’Ospedale Careggi di Firenze. Proprio dall’ospedale Carlo ha voluto salutare i giudici e il pubblico durante l’ultima puntata andata in onda dello Show con un collegamento telefonico.

Come sta oggi Carlo Conti?

Le condizioni del conduttore

Dopo lunghi giorni trascorsi in Ospedale, pare che il peggio sia ormai buttato alle spalle. Carlo Conti infatti in queste ultime ore è stato dimesso dall’Ospedale e ha potuto fare ritorno a casa dalla sua famiglia.

Chiaramente data la situazione dovrà comunque osservare la quarantena finchè non risulterà essere negativo al tampone.

Una situazione al quanto difficile e pesante, addolcita però da sua moglie, Francesca Vaccaro, che col suo gesto ha commosso i social.

La moglie per il Conduttore: ‘Un vuoto dentro’

Ad accogliere Carlo, la moglie e il figlio che hanno preparato una dolcissima sorpresa per lui.

Sui social, infatti, la Vaccaro ha pubblicato la foto di una deliziosissima torta di mele di ‘Bentornato a casa’.

La moglie del conduttore è chiaramente felicissima che il ‘suo amore’ abbia fatto ritorno a casa. Ma la situazione come sottolinea sarà dura ancora per un pò, dato che l’isolamento dovrà proseguire ancora per un pò, e ‘questo distrugge’, afferma la Vaccaro nel post.

Tuttavia, ‘rimane il vuoto dentro’ conclude la moglie di Conti, riferendosi al drammatico periodo in cui il mondo sta versando.