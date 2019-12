Carlo Conti viso pallido e stanco ‘Non sembra lui’: il conduttore preoccupa i fan

Carlo Conti è apparso pochi giorni fa sui social con un selfie che ha lasciato un po’ basiti i suoi fan che l’hanno trovato pallido e stanco

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati e apprezzati d’Italia. La sua professionalità e la sua simpatia hanno fatto la differenza e non solo, a quanto pare anche la sua abbronzatura non è passata inosservata.

Carlo Conti ha perso l’abbronzatura

Il bravissimo conduttore di Tale e Quale Show è ormai noto non solo per la sua bravura ma sopratutto per la sua perenne abbronzatura. Molti sono infatti i personaggi famosi che lo prendono in giro o che comique fanno battuto sul suo colorito, ma ormai la sua abbronzatura fa parte del suo personaggio e va bene cosi.

Quello che in molti però non sanno è che Carlo Conti ha una passione sfrenata per l’abbronzatura e per l’incarnato scuro, una passione che lo accompagna fin da giovane, tant’è che appena ha tempo corre immediatamente a prendere un po di sole. Pare però che Carlo sia aiutato anche dalla sua pelle, che per fortuna per lui, si abbronza molto facilmente.

“La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È l’abbronzatura. Ma sono fortunato: madre natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, tipica di chi si è appena esposto al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero“

Conti “sbiancato”: una versione inedita

Il bravissimo conduttore di Tale e Quale show però a quanto pare ha fatto un vanto di questa sua perenne abbronzatura che ormai fa parte del suo personaggio.Pare però che nell’ultima foto pubblicata da Carlo Conti qualcosa ai fan non torna. Il conduttore infatti appare molto più chiaro delle ultime foto.

Il selfie pubblicato infatti sfoggia un incarnato molto più chiaro rispetto al solito. A tal proposito sono stati molti i fans che si sono preoccupati chiedendosi come mai e per quale motivo Conti fosse cosi chiaro. Alcuni utenti hanno addirittura ironizzato sul suo nuovo colore:

“Carlo, ti troviamo bene, ma che fine ha fatto l’abbronzatura?!”

Chissà magari Carlo vuole solo fare a meno di tanti raggi UV e prendersi più cura della sua pelle.