Carlo Conti ‘Mia madre è svenuta quando glielo ho confessato’: la scioccante decisione

Carlo Conti è un conduttore molto amato dal pubblico. Il segreto del suo successo? La sensibilità e la capacità di venire incontro ai gusti di tutti

Al Corriere.it Carlo Conti ha raccontato la sua vita, il suo particolare passato e i suoi drammi. Il conduttore, infatti, ha raccontato la sua vita e la sua tormentata infanzia adombrata da un lutto tremendo.

Carlo Conti e la morte del suo papà

Un conduttore che si distingue per la sua classe e la sua semplicità, Carlo Conti ha voluto raccontarsi senza filtri in un’intervista al Corriere.it. Qui Conti ha rivelato che sua mamma ha avuto una gran forza a fare per lui anche da padre. Purtroppo, infatti, il suo papà è venuto a mancare quando lui era molto piccolo, aveva appena 2 anni. Non si è reso nemmeno conto di questa mancanza essendo avvenuta prima che avesse effettiva coscienza di quanto stesse succedendo.

Di certo nella sua vita ha avuto tanto coraggio, proprio come sua mamma:

«(…) Mi ha cresciuto facendomi capire che nella vita ci si deve accontentare e non sempre battere piedi per averla vinta… tra l’altro perché, potevo anche batterli, ma non succedeva niente».

A proposito della scomparsa del suo babbo, racconta:

«Fino a quando ero adulto quasi non me ne sono accorto. Mia mamma era molto forte, ha coperto tutte e due le figure. Sono cresciuto benissimo. La mia è stata più babbo che mamma: la ringrazierò sempre, mi ha tirato su rimboccandosi le maniche e dedicando la vita a me».

Proprio questa mancanza l’ha portato a considerare la paternità una delle cose fuori dalle sue priorità. Il presentatore, infatti, ha deciso di sposarsi in tarda età, quando ha incontrato sua moglie e ha avuto il suo primogenito: Matteo. Adesso sono loro la sua unica priorità.

Matteo e il rapporto col suo papà Carlo Conti

Con il suo famoso papà Matteo ha un rapporto molto complice. Si diverte a vederlo in Tv e ad aiutarlo:

«E’ curioso. Si diverte molto quando viene a vedere il nostro spettacolo: con la figlia di Leonardo, dietro le quinte ci aiutano a vestirci, sono amici».

Carlo ha rinunciato a tante cose per arrivare ai risultati di oggi. Adesso è uno dei conduttori più richiesti su piazza, ma ha cominciato proprio da un No pesante che ha letteralmente fatto svenire sua mamma. La donna aveva lavorato tanto per consentirgli di prendere un diploma e trovare un lavoro serio e che potesse durare tutta la vita:

‘(…) Beh, quando le avevo detto che mi ero licenziato era svenuta. Aveva dedicato sé stessa per darmi il diploma e un lavoro. Ma quando si è ripresa, mi ha detto: Carlo, la vita è tua e se non ci credi te, chi ci deve credere?’

In effetti sua mamma aveva proprio ragione: bisogna crederci in prima persona, altrimenti nulla accade.