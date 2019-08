Carlo Conti, operazione d’urgenza a pochi giorni da Tale Quale show per una delle concorrenti

Tale e Quale Show, a pochi giorni dall’inizio una concorrente di Carlo Conti è stata operata: “Estate di flebo e digiuni”

Una concorrente del seguitissimo programma di Rai Uno, condotto da Carlo Conti, ha passato dieci giorni in ospedale. Ecco come sta ora Flora Canto.

Carlo conti: una concorrente in ospedale

Manca davvero poco alla nuova edizione di Tale Quale Show, condotto anche quest’anno da Carlo Conti. Tra i nuovi concorrenti c’è anche la compagna dell’attore Enrico Brignano. Non molte ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha diffuso una notizia che preoccupato non poco il popolo del web. Per quale motivo? Flora Canto ha informato i suoi follower che è stata ricoverata in ospedale per ben dieci giorni. L’attrice ha subito un intervento chirurgico che l’ha costretta a rimanere nella struttura per diversi giorni.

L’attrice ha rassicurato i fan e ha ironicamente affermato che è un’estate alternativa fatta di flebo e digiuni, ecco il motivo.

Le parole della compagna di Enrico Brignani

Flora Canto ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in un letto di ospedale stanca ma felice. Dopo dieci giorni finalmente potrà godersi gli ultimi giorni dell’estate prima del suo impegno a settembre in veste di concorrente di Tale e Quale Show:

” Oggi è una bella giornata. Dopo 10 giorni, finalmente si esce. È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, grazie a Dio. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi.”

La compagna dell’attore non ha perso l’occasione di ringraziare pubblicamente il prof. Bracci per l’amore e la pazienza con cui mi l’ha curata e tutto lo staff medico. Inoltre, ha ringraziato anche il suo compagno nonché il papà della sua piccola Martina. Infine, si è detta pronta per la nuova esperienza televisiva che l’aspetta tra poche settimane. Per fortuna l’intervento è andato bene e i fan non vedono l’ora di vederla nuovamente in tv!