‘Mi hanno dovuto operare per una colecisti’ Carlo Conti, la verità prima di Tale e quale show di Flora Canto

Flora Canto, ricoverata in ospedale e l’urgente operazione chirurgica. Ecco tutta la verità sul ricovero della concorrente di Tale e Quale Show

La bellissima cantante, Flora Canto, in queste ultime settimane, è molto impegnata con il programma su Rai 1 Tale e Quale Show. Impegnata sentimentalmente con il simpaticissimo Enrico Brignano, la giovane cantante in questi giorni ha anche parlato del problema di salute che l’ha vista protagonista in questi giorni.

Flora Canto l’operazione urgente

La giovane Flora Canto, ha parlato della sua disavventura e del ricovero in ospedale. All’inizio la cantante è stata molto evasiva, cercando di evitare in ogni modo il suo problema di salute. Ma in una recente intervista a Diva e Donna, la cantante ha spiegato quale fosse stato il problema fisico che poi l’ha portata poi a un urgente operazione chirurgica.

La Canto e il ricovero in ospedale

La bella Flora ha infatti raccontato dei dolori fisici che sentiva continuamente. Durante una visita si sono accorti che qualcosa non andava. A quanto pare infatti Flora ha dovuto subire un’operazione chirurgica, rimuovendo la colecisti, l’appendice e un ernia. La stessa infatti nell’intervista racconta:

“Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato…ho pensato che lo devo dare a Tale e quale show. Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi: “The show must go on”.

Insomma il peggio per Flora è passato, ma in queste settimane si deve far valere con le esibizioni a Tale e Quale Show.