Carlo Conti e la crisi matrimoniale con la moglie: il conduttore confessa tutta la verità

Carlo Conti svela come vive attualmente rispetto al passato e smentisce le voci di crisi nel suo lavoro. Ecco cosa ha dichiarato in un’intervista.

Il conduttore Carlo Conti commenta in un’intervista il momento che sta vivendo smentendo la crisi in atto. I dettagli della sua confessione alle pagine del magazine DiPiùTv.

L’amore sempre in primo piano nonostante il lavoro

Il momento che sta vivendo il conduttore Carlo Conti pare davvero florido di novità e di impegni gratificanti anche se stressanti.

Reduce infatti da uno spettacolo teatrale che porta in giro per l’Italia da ormai tre anni con i suoi amici Panariello e Pieraccioni, ora sta per sbarcare anche alla guida del programma storico “La Corrida”.

La sfida da vincere per Conti non è facile innanzitutto per l’eredità da raccogliere: indimenticabile infatti Corrado, lo storico ed amatissimo conduttore del divertente show.

Carlo però con la sua innata simpatia e la capacità di fronteggiare gli imprevisti sta dimostrando di riuscire a gestire ottimamente i “dilettanti allo sbaraglio”ormai per la sua terza edizione.

Insieme a Ludovica Caramis infatti accolgono e guidano i concorrenti che si esibiscono senza mai aver fatto prove, il che rende ancora più spontanea e divertente la performance.

Quello che però Carlo non dimentica mai nonostante i molti impegni è di certo l’affetto per la famiglia.

La moglie Francesca Vaccaro ed il figlio Matteo di 5 anni sono i suoi amori più grandi e lui non smette mai di ricordare quanto sia importante la famiglia per lui, soprattutto visto il suo difficile passato come ha ammesso nell’intervista a DiPiùTv:

“Da quando è nato mio figlio ogni giorno è una scoperta…Preferisco senza dubbio la vita di adesso rispetto a quella di una volta.”

Nessuna crisi tra Panariello, Pieraccioni e Conti?

E’ proprio l’affetto che lo lega ai suoi due colleghi Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni che Conti vuole ribadire nell’intervista al settimanale DiPiùTv.

Smentendo le voci di crisi tra i tre amici che circolano da tempo, il conduttore toscano rivela:

“Con Giorgio e Leonardo andiamo talmente d’accordo che non ci sono mai state crisi tra di noi. La nostra è un’amicizia lunga quarant’anni”

I tre infatti sono appena stati assieme sul palco dello spettacolo in onda venerdì 14 febbraio su Rai1 e gli spettatori hanno apprezzato la loro indiscutibile sintonia.

Carlo rivela di considerare i due amici come veri e propri fratelli: