Carlo Conti ‘Ho perso chi amavo’: Natale di dolore, la straziante confessione del conduttore

Il conduttore Carlo Conti si svela in un’intervista a cuore aperto parlando di come sia il suo Natale da quando ha perso i suoi affetti

Carlo Conti parla in un’intervista molto toccante del suo triste Natale dopo la perdita dei suoi affetti ma lancia una speranza per il futuro.

L’anno in tv di Carlo Conti

Il 2019 per il toscano Carlo Conti classe ’61 è stato un anno pieno di impegni sia sul livello professionale che personale.

Conti è infatti uno dei volti più apprezzati della tv e dai telespettatori che di lui apprezzano la simpatia e la professionalità che mette in ogni trasmissione che conduce.

Una delle più apprezzate è di sicuro “Tale e Quale Show” il format di Rai1 che tramite le perfette imitazioni di cantanti da parte di personaggi famosi incolla allo schermo tantissime persone.

Inoltre è autore di trasmissioni come L’Eredità e l’attuale conduttore Flavio Insinna ha più volte parlato della grandissima professionalità e generosità di Conti nell’aiutare i colleghi.

Inoltre Carlo trova anche il tempo per girare l’Italia assieme ai suoi amici conterranei Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni per uno spettacolo teatrale che sta avendo un grande successo.

La confessione “Un triste Natale perché..”

Per Carlo Conti però non è importante solo la carriera. Pur essendo un uomo molto riservato ha parlato diverse volte della sua infanzia sofferta a causa della perdita molto presto dell’amato padre per un tumore allo stomaco.

Questo evento lo ha segnato e per molto tempo si è concentrato solo sul lavoro.

In una recente intervista a Sorrisi Canzoni Tv il conduttore ha confessato che il suo Natale per diversi anni è stato molto triste, dopo la perdita delle persone a lui più care.

“Quando il tempo ha iniziato a togliermi le persone più care è diventato molto triste”

Ha confessato Carlo al giornalista che gli chiedeva come fosse il suo Natale, ma poi lancia anche un messaggio di speranza nel futuro e nella vita che ci stupisce sempre, anche quando non ce lo aspettiamo.

“Ora che ci sono mia moglie e mio figlio nella mia vita sono tornato a vivere questo giorno felice come un tempo”.

Nel 2012 infatti ha conosciuto e sposato la costumista Francesca Vaccaro da cui ha avuto il suo amatissimo Matteo e con loro Carlo Conti ha ritrovato la gioia della famiglia.