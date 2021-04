Carlo Conti, licenziamento in tronco: ‘Ho rinunciato al lavoro per…’

Il conduttore ha svelato, in una recente intervista, della decisione che ha cambiato la sua vita. Carlo Conti racconta un aneddoto davvero molto particolare sulla sua vita privata.

Presto ritroveremo, finalmente, il presentatore in TV.

Il programma di Carlo Conti, TOP 10 è attesissimo. Per una prima linea di palinsesto, il noto show sarebbe dovuto andare in onda contro il serale di Amici di Maria De Filippi, ma alla fine la Rai ha deciso di evitare lo scontro diretto con l’amica e collega.

Carlo al settimanale DiPiù Tv, ha dichiarato:

“La formula del programma è rimasta uguale. Avremo anche degli ospiti musicali, ma non so se avremo il pubblico in studio”.