Carlo Conti rivela il vero motivo della sua pelle nera: “Faccio le lampade perché ho una…”

Carlo Conti: si confessa rivelando il motivo che c’è dietro le numerose lampade ”Non riesco a non vedermi nero”

E’ uno dei conduttori più famosi e amati della televisione Italiana, e spesso in molti si sono chiesti: perché si fa sempre le lampade? ecco svelato il motivo

L’abbronzatura perenne di Carlo, ecco il motivo che lo spinge ad essere abbronzato tutto l’anno

Il noto conduttore Carlo Conti, nato a Firenze nel 1961, è conosciuto per la sua simpatia e professionalità. Ha iniziato la sua carriera nelle radio private Fiorentine verso la fine degli anni settanta, fino ad arrivare nelle case di moltissimi Italiani. Adesso è uno dei conduttori più amati, eppure non tutti sanno il motivo per il quale tende a scurirsi sempre la pelle.

Carlo Conti e il problema della pelle nera: un’ossessione

Fin da piccolo aveva la pelle olivastra Carlo Conti e una massa di ricci neri ma con il tempo la sua pelle è diventata talmente scura da farlo sembrare di origini Africane.

Ormai il colorito del conduttore è ormai diventato virale, infatti ogni volta che è ospite da qualche trasmissione o ne conduce una la domanda è sempre la stessa: perchè sei così scuro?

Tanto che sono anche nati degli hashtag che lo riguardano come ad esempio #CarloContiPapaNero o #CarloContiAbbronzatissimo e così via dicendo…

Arriva la confessione del conduttore: ”Non riesco a non vedermi nero”

Che a Carlo piaccia l’abbronzatura è ormai fuori discussione ed anche lui non perde occasione di ironizzare sul suo colorito.

Così proprio Conti decide di raccontare dopo le innumerevoli domande cosa si nasconde dietro la sua mania per le lampade e perché sia sempre così scuro a prescindere dalla stagione.

Esordisce così

La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È l’abbronzatura.

E continua dicendo

Del sole non so proprio fare a meno, è una specie di necessità. Vedermi meno che nero no, non è da me, proprio non lo sopporto

Ma a molti è venuto spontaneo domandarsi se la sua pelle sia in salute vista l’eccessiva abbronzatura sfoggiata perennemente e dopo aver ammesso che fa uso di lampade molto spesso ed il conduttore risponde così:

sto attento che usino macchinari certificati. Poi mi concedo la mia lampada facciale, per non più di un quarto d’ora.

Svelando finalmente il motivo che c’è dietro il suo colorito cosi eccentrico.