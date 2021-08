Il famoso conduttore 60enne, durante la pausa estiva, si ricarica in Toscana insieme a sua moglie Francesca, il figlio Matteo e Gina.

Scopriamo di più sulla vacanza estiva di Carlo Conti: il conduttore si racconta in questa intervista esclusiva al settimanale Oggi, scopriamo di più.

La vacanza di Carlo Conti

Il noto conduttore, attualmente, tra sole, mare, buon cibo e relax, si sta godendo la sua vacanza in famiglia con sua moglie Francesca Vaccaro, il figlio Matteo e la new entry, la cagnolina.

Anche se è la sua estate sta andando alla grande, nel suo cuore c’è tanta malinconia, come ha spiegato:

“ E’ un periodo di lutti, prima il regista Paolo Beldì, poi Raffaella Carrà ed è mancata anche una mia carissima zia. Quando c’era Raffaella la televisione s’accendeva da sola”.

Il suo pensiero va a queste persone, al quale lui era davvero molto legato.

Per fortuna, a regalargli sempre un sorriso c’è la sua famiglia, infatti ha raccontato:

“A Matteo faceva piacere avere un cane, e anche a mia moglie. Alcuni amici ci hanno regalato questo cucciolo e lo abbiamo preso volentieri. Ma quando andiamo fuori è Matteo a guidarla, Gina ha tre mesi, sta scoprendo il mondo ed è scatenata”.

Inoltre, Carlo, ha spiegato che nonostante lui e sua moglie siano molto affiatati e uniti hanno anche loro difficoltà e problemi, come tutte le famiglie.

Carlo Conti: “Ho tutto quello che desidero”

Carlo Conti in vacanza sta trascorrendo, molto tempo con suo figlio Matteo.

I due si divertono ad andare a pesca con la loro barchetta, anche se il giovane non ha molta pazienza e se i pesci non abboccano dopo un po’ si annoia, per questo hanno cominciato a fare snorkeling insieme, ha aggiunto:

“Con mio cugino Stefano, si stava dalla mattina alla sera a pescare. Da lì è nata questa passione che ho sempre coltivato, con scarsi risultati. Ma non importa, è un modo per prendere il sole”.

Quest’anno il conduttore ha compiuto 60 anni e riguardo a questo ha rivelato:

“Mentalmente me ne sento 30. Fisicamente, quando prendo in braccio Matteino, mi accorgo che la schiena è dolorante e l’età c’è tutta. Ma la leggerezza, la voglia di scherzare con gli amici e l’entusiasmo per la vita non sono cambiate”. Ha concluso dicendo: “Ho tutto quello che desidero e desidero tutto quello che ho”.

Carlo Conti, sta passando un periodo d’oro insieme alla sua fantastica famiglia ed è pronto a tornare più carico che mai a settembre con i suoi programmi televisivi.

