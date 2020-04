La pelle danneggiata dalla mascherina, Carlo Conti parla del virus e dell’ironia sul web

Carlo Conti è stato intervistato recentemente da Francesca Fialdini, a ‘Da Noi a Ruota Libera’. Il conduttore fa una dolorosa confessione in diretta

Carlo Conti è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano. Recentemente è intervenuto nell’arco del programma condotto da Francesca Fialdini ‘Da Noi a Ruota Libera‘.

In collegamento video il ‘numero uno di tutti i conduttori’, direttamente dalla sua abitazione, tra dischi di vinili, Disk-jokey e i dolcissimi disegni del suo piccolo Matteo, il quale invia a tutti un messaggio di speranza con il suo arcobaleno ‘Andrà tutto bene’.

Dopo essere stato presentato dalla padrona di Casa, Conti ha voluto affrontare un tema molto delicato, ovvero la quarantena ai tempi del Coronavirus, gli affetti lontani e una normalità che tarda ad arrivare, poi l’amara confessione. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Conti confessa: ‘Un momento inaspettato’

Il conduttore fiorentino, come suddetto è intervenuto in video-chiamata nel nuovo format condotto da Francesca Fialdini, trattando alcuni argomenti molto sentiti in questo preciso momento storico devastato dalla venuta del Coronavirus, che ha messo in ginocchio la popolazione mondiale e la sua Sanità, il ritorno alla normalità.

In questo contesto ha rivelato che la quarantena gli ha permesso di rispolverare la sua ‘postazione da Disk-jokey’ e i suoi amati vinili. Poi l’amara confessione, rispetto a quanto stiamo vivendo, un periodo drammatico e ‘inaspettato’, durante il quale nonostante tutto in qualche modo si cerca di strappare un sorriso, nei limiti del possibile, per rendere tutto più leggero:

‘Cerchiamo di strappare un sorriso nonostante il periodo inaspettato che stiamo vivendo’

ha spiegato il conduttore.

‘Cerchiamo di apprezzare la normalità che abbiamo bistrattato’

Dopo l’amara confessione il messaggio di speranza, ovvero Carlo Conti, si augura che quando tutto questo finirà, riusciremo ad apprezzare la tanto agognata ‘normalità’, perché è ‘una grandissima ricchezza’, una normalità che ‘abbiamo sempre bistrattato’.

Il conduttore ha anche scherzato ricordando una foto che sta circolando da qualche giorno sui social: Conti è ritratto con una bocca molto più sbiancata del resto della faccia perché costretto alla mascherina. Infatti commenta:

Sul web gira la mia faccia abbronzata, bianca soltanto sotto la mascherina.

L’ironia nemmeno dal virus viene stroncata.