Quanto guadagna Carlo Conti? Il cachet del conduttore è uno dei più alti del mondo dello speccalo

Carlo Conti è da sempre uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. La sua bravura infatti lo rende responsabile di diversi programmi in televisione come appunto, Tale e Quale Show, Festival di Sanremo e tanti altri.

Ormai sono anni che il conduttore toscano, Carlo Conti, è una figura importante per la Rai. Il questi anni infatti, Conti, ha avuto anche tantissime altre proposte da altri programmi che non fossero Rai, ma il conduttore si è dimostrato sempre fedele a chi per anni ha creduto in lui. Proprio per la sua fedeltà, il conduttore ha tenuto per tanto tempo molto successo nella Rai, partendo appunto dalla conduzione di programmi di grande spessore come il Festival di Sanremo oppure Tale e Quale Show, oggi infatti il conduttore vanta di un grandissimo rispetto ma sopratutto di grandi guadagni.

Molti sono i programmi televisivi che Carlo ha condotto, ma in tanti si chiedono, quanto guadagna il conduttore toscano. A quanto pare infatti, Carlo Conti, guadagna una somma per niente bassa, secondo alcune indiscrezioni infatti, il conduttore guadagnerebbe circa 2milioni di euro all’anno.

Una somma per niente male si direbbe, ma c’è pure da dire che Carlo è ormai da anni uno dei pupilli della Rai, ma sopratutto un grande lavoratore onesto e fedele che non ha mai lasciato la sua famiglia Rai, per altri canali televisivi.