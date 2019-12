‘Passione è sfumata: come padre e figlia’ Carlo Conti, l’ex Roberta Morise racconta il motivo della fine dell’amore

‘Passione è sfumata: come padre e figlia’ Carlo Conti, l’ex Roberta Morise...

Roberta Morise torna a far parlare di se, l’ex compagna di Carlo Conti parla anche della sua storia passata con il conduttore di Tale e Quale Show

La bellissima Roberta Morise torna a far parlare dell’ex storia d’amore avuta con Carlo Conti. La giovane ha parlato infatti della loro storia da come è iniziata a come è finita.

Roberta e Carlo conti la storia d’amore

La giovanissima Roberta Morise attuale conduttrice di Fatti Vostri, ha parlato della storia d’amore avuta con il conduttore Carlo Conti. I due infatti si sono conosciuti sul lavoro proprio all’Eredità quando la ragazza era la valletta. I due ebbero una storia d’amore molto intensa tanto da sposarsi. Ma i due dopo circa un anno dal matrimonio. Il motivo lo ha rivelato Roberta sul settimanale Chi, dove ha confessato alcuni momenti critici che hanno portato alla rottura.

“È stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata”.

Roberta e Carlo, la separazione

La showgirl ha parlato della rottura con Carlo Conti, attribuendo la loro separazione alla troppo differenza d’età. Ma questo non è stato l’unco motivo, a quanto pare nel corso del tempo, anche la passione fisica tra i due era andata a scemare.

‘Eravamo come padre e figlia’

Insomma i due sembravano promettere bene, ma a quanto pare quello che li teneva unito era solo una passione andata a sfumare nel corso del tempo.