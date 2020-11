Giorgio Panariello, la verità da brividi sulla salute di Carlo Conti: ‘Ce la siamo vista brutta’

Giorgio Panariello si è concesso ad una lunga intervista a Radio Toscana. Il comico e grande amico di Carlo Conti, parla della battaglia contro la malattia del conduttore.

‘Ce la siamo vista brutta’ ha rivelato Giorgio Panariello nella sua intervista a Radio Toscana in cui ha parlato di Carlo Conti e della sua battaglia contro il Covid.



Come è noto il conduttore del Tale e Quale Show, è stato dimesso da qualche giorno dall’Ospedale Careggi di Firenze, dove è stato ricoverato in forma preventiva per l’aggravamento della sintomatologia da Covid.

Momenti carichi di tensione per Carlo Conti, ma anche per la sua famiglia e gli amici più cari. Ecco tutti i dettagli di quei giorni.

Giorgio Panariello rompe il silenzio: ‘Ce la siamo vista brutta’

Il comico toscano racconta ai radioascoltatori di Radio Toscana quelli che sono stati i dettagli del decorso medico di Carlo Conti che qualche giorno fa, come già accennato è stato dimesso dall’Ospedale dove per giorni è stato ricoverato.

Giorgio Panariello rivela che il suo amico e collega ora ‘sta meglio’ e ‘sta andando verso la guarigione’.

Poi ha aggiunto raccontando la tensione di quei giorni difficili:

‘Ce la siamo vista brutta. Chi vuole bene a Carlo, ma in generale tutte le persone, si è preoccupato’

ha detto ai microfoni della radio locale, tenendo a precisare che fortunatamente il peggio è ormai passato e ribadendo l’importanza di adottare le misure di sicurezza e prevenzione per il contenimento della pandemia:

‘Questa è una cosa brutta, noiosa, pallosa, anche nei casi quando non è estremamente pericolosa, è comunque una scocciatura, quindi occhio’

ha concluso l’attore fiorentino.

Conti ritorna alla conduzione del Tale e Quale Show

Una grande notizia per il fan del programma. A partire da Venerdì 13, il conduttore toscano è tornato a condurre il celebre talent Show del venerdì sera di Rai1.

I telespettatori, i giudici e i concorrenti entusiasti ed emozionati nel rivederlo, anche se per il momento in modalità ‘smart working’, finchè non si sarà rimesso completamente in sesto.