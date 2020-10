Carlo Conti, dolore troppo forte: costretto a fermarsi ‘Non riesco a pronunciare il suo nome’

Un dolore troppo forte per il conduttore Carlo Conti che è stato costretto a interrompersi: Purtroppo certe ferite restano per sempre.

Pronunciare il nome di un amico fraterno scomparso non è semplice per nessuno, nemmeno per Carlo Conti al quale risulta ancora difficile affrontare la triste realtà…

Le parole si spezzano in gola: è quello che accade a Carlo Conti quando deve parlare del suo compianto amico Fabrizio Frizzi.

Per il conduttore, infatti, è difficile pronunciare nome e cognome del conduttore TV, spentosi nel 2018.

Un rapporto unico con Frizzi, che si è consolidato negli anni e che è stato ribadito dal conduttore di Tale e Quale Show in una intervista rilasciata a Mara Venier, nel corso di Domenica In.

Carlo Conti: “Non riesco a pronunciare il suo nome”

Nel corso di una intervista rilasciata a Mara Venier per Domenica In, Carlo Conti ha rivelato alla padrona di casa di avere una grandissima difficoltà, che non riesce a superare.

Gli spettatori si sono incuriositi e, seguendo la sua intervista, hanno ben capito a cosa si riferisse il conduttore di Tale e Quale Show.

Conti, infatti, non riesce a pronunciare il nome di Fabrizio Frizzi, in generale e ogni volta che legge il suo nome e cognome, sull’affissione degli studi romani a lui dedicati.

“Studi Fabrizio Frizzi, non lo riesco a pronunciare”, questa la confessione fatta a Mara Venier, che – il 20 ottobre – ha festeggiato il suo 70esimo compleanno.

Carlo Conti al posto di Mara Venier a Domenica In?

L’intervista rilasciata a Mara Venier è stata molto commovente, anche perché ha ribadito la stima che Carlo Conti nutre ancora per l’amico, scomparso nel 2018 e con il quale ha condiviso la conduzione de L’Eredità.

Conti e sua moglie sono molto vicini alla moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan e alla piccola Stella, la quale lo chiama Babbo Conti.

Pare che, dall’anno prossimo, Conti potrebbe sostituire Mara Venier nella conduzione di Domenica In. Si tratta di una indiscrezione che dovrà, eventualmente, essere confermata da un comunicato ufficiale.