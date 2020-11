Il celebre conduttore è risultato positivo da diverse settimane. Si cerca di capire chi lo sostituirà nella conduzione di Tale e quale show.

Carlo Conti è stato colpito dal terribile virus e le sue condizioni erano peggiorate. Dopo le sue dimissioni, i fan si chiedono chi possa condurre Tale e quale show.

Sono passate diverse settimane da quando Carlo Conti è risultato positivo. La sua positività ha mandato letteralmente in crisi i palinsesti televisivi, in particolare quelli di Rai 1.

Carlo Conti, infatti, è da anni al timone di Tale E Quale Show che va in onda tutti i venerdì sul primo canale Rai.

Nel corso della prima settimana di quarantena, Conti è riuscito a mandare avanti la gara da remoto. Negli ultimi giorni, però, le condizioni del conduttore sono peggiorate e hanno richiesto l’intervento dei sanitari.

Chi prenderà, quindi, il suo posto questa settimana?

Chi sostituirà il celebre conduttore tv

Sono molti i fan della trasmissione di Rai 1 che si chiedono chi potrebbe sostituire Carlo Conti al timone di Tale e quale show.

Si era supposto che potessero correre in suo aiuto i tre giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Dopo le dimissioni di Carlo Conti dall’ospedale di Firenze in cui era ricoverato, sono molti i suoi fan che sperano che Conti possa condurre lo show da casa.

Intanto la Rai ha preso una drastica decisione circa il programma che sarebbe dovuto andare in onda con la doppia conduzione di Mara Venier: lo Zecchino d’oro.

Il presentatore si trova in isolamento nel suo domicilio, ma non per questo starebbe bene e sarebbe in forze per poter condurre una trasmissione tv.

Si attendono, quindi, ulteriori aggiornamenti.

Seguiamo l’evolversi della vicenda e vi aggiorneremo non appena sarà reso pubblico il nome della persona e dei conduttori che sostituiranno Carlo Conti al timone del programma Tale e Quale Show.