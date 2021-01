Carlo Conti, costretto a lasciare il programma: ‘Non ho più le forze’

Il conduttore di Affari Tuoi ha concesso un’intervista a Tv Talk. L’amara confessione di Carlo Conti spiazza il pubblico.

Carlo Conti è tra i presentatori Tv più stimati dal pubblico Italiano, che nelle ultime settimane lo sta seguendo nell’edizione speciale di Affari Tuoi – Viva gli sposi.

Sappiamo bene che gli ultimi mesi per l’amato presentatore toscano, prima del suo nuovo progetto televisivo non sono stati semplici, facendo riferimento alla battaglia contro il Covid, che l’ha costretto anche se in via preventiva al ricovero in ospedale.

Un’esperienza che, come per chiunque l’abbia vissuta, ha segnato profondamente il presentatore, che di recente si è raccontato in una lunga intervista a Tv Talk, concedendo alcune dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico.

L’amara confessione

Come è noto il conduttore toscano nelle ultime settimane è impegnata nell’edizione speciale del celebre gioco dei pacchi, storicamente condotto, prima da Paolo Bonolis e poi da Flavio Insinna.

E proprio in relazione a questo nuovo progetto professionale, che ha accolto il consenso della stragrande maggioranza del pubblico, gli è stato chiesto se fosse pronto eventualmente alla versione daily del format.

A tal proposito Carlo Conti ha spiazzato il pubblico rivelando i motivi per cui lasciò le redini dell’Eredità:

‘Assolutamente no, ho lasciato L’Eredità proprio perché non ho più le forze e l’età per fare un quotidiano’

ha raccontato ai lettori di Tv Talk, scendendo poi maggiormente nei dettagli rispetto all’argomento introdotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amici della tv (@amicidellatv)

Carlo Conti ‘non ce la fa più’

Nel proseguire l’intervista, il conduttore ha esposto le ragioni per cui ha scelto di non lavorare più in progetti televisivi che lo impegnassero quotidianamente.

A tal proposito, Carlo Conti ha rivelato:

‘L’HO CONDOTTA PER 5 ANNI MA NON CE LA FAREI PIÙ’

e ancora:

‘HO FATTO UNA SCELTA BEN PRECISA FORZATA DAGLI EVENTI INTORNO A ME CHE POTETE IMMAGINARE’

ha raccontato il presentatore riferendosi al suo caro amico e collega Fabrizio Frizzi scomparso circa 3 anni fa.

Per questo motivo, chiaramente piuttosto che impegnarsi quotidianamente ha preferito un carico minore di lavoro al fine di trascorrere più tempo insieme alla sua famiglia.