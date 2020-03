Coronavirus, Carlo Conti in quarantena: lo sfogo del conduttore ‘Ho la fortuna di vivere…’

Carlo Conti è in quarantena a causa del Coronavirus, come tantissimi italiani: il conduttore si sfoga su Chi con i suoi fan: “Ho la fortuna di vivere…”

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati di sempre. Purtroppo però le sue trasmissioni, come quelle dei suoi colleghi hanno avuto l’ordinanza di fermarsi, e Carlo ha rispettato la situazione.

Carlo Conti lo sfogo sui social

Il bravissimo conduttore dopo lo stop imposto dal governo, ha dovuto mettere per un po in pausa la sua vita. Il conduttore però non smette mai di pensare i suoi fans sui social, tanto che ha deciso di sfogarsi proprio con i suoi followers.

Carlo Conti infatti ha deciso di rompere il silenzio sulla quarantena per il corona virus raccontando che ormai non esce più di casa se non per fare acquisti alimentari.

“Ho la fortuna di vivere in collina”

Il conduttore infatti lo ha confermato anche sul settimanale Chi dove ha specificato come sta trascorrendo la sua quarantena.

Carlo Conti la sua fortuna

Carlo Conti infatti proprio sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha parlato di come ormai sta trascorrendo le giornate in compagnia della sua famiglia e che nonostante l’epidemia si ritiene molto fortunato ad abitare lontano da una città affollata.

Inoltre sta apprezzando il relax di questi giorni dedicandosi alle sue passioni:

“In questo periodo ho ripreso la mia collezione di dischi in vinile di Lucio Battisti e i cd dei Pink Floyd”

Insomma pare che nonostante la situazione drammatica in Italia Carlo Conti sta cercando di vivere il tutto con serenità, isieme alla sua splendida famiglia.

“Ne sto approfittando per trascorrere molto tempo con mia moglie e con mio figlio, a cui ogni tanto concedo una partita alla Play Station, ma sta diventando più bravo di me, quindi tra un paio di settimane mi sa che riuscirà a battermi!”.

conclude il conduttore